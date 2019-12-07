"Я был готов наглотаться лекарств". Как Тайсон Фьюри спас две человеческие жизни

В середине ноября Тайсон Фьюри был гостем радиопередачи talkSPORT, где он рассказывал о самых худших моментах своей жизни, и как у него получилось их преодолеть, чтобы взойти на вершину. Оказалось, что эта передача спасла жизнь одного мужчины.

Мужчина в своём письме, которым сам Фьюри поделился в сети Instagram, признался, что был готов совершить самоубийство. "Недавно я сидел в рабочем минивэне, полный решимости покончить собой. Я чувствовал, что подвёл свою жену и детей, так как не смог заработать достаточно денег", - говорилось в письме.

"Я был готов наглотаться лекарств, но на фоне звучала радиопередача от talkSPORT, в которой о своей жизни рассказывал Тайсон. Его слова спасли мою жизнь и вернули мне рассудок. У меня есть жена и четверо детей, которые меня любят, да ещё и внук", - продолжил мужчина в своём послании.

"Меня бы здесь не было, если бы Тайсон в тот момент не говорил по радио. Я всегда буду ему благодарен за то утро. Спасибо тебе!", - завершил мужчина своё письмо.

Сам Фьюри выразил радость от того, что у него была возможность кому-то помочь. "Спасибо, Джеймс. Это большая честь для меня, читать твоё письмо. Да благославит тебя Бог", - ответил Фьюри автору полученного письма.

После этого случая боксёр в своем Instagram поделился историей с ещё одним случаем, похожим на предыдущий. "Сегодня произошёл один случай, после которого я испытываю одновременно и благодарность, и страх", - говорилось в истории.

"В мою дверь постучал какой-то незнакомец, который утверждал, что собирается совершить самоубийство, но сначала он хочет со мной поговорить. Конечно, мне удалось его отговорить. Мне удалось это сделать с помощью приглашения пойти со мной на пробежку длиной в три мили (4,8 километра). Когда мы закончили бежать, он выглядел очень счастливым, и, кажется, моя идея сработала, как надо", - продолжал Фьюри.

Знаменитый боксёр также выразил слова поддержки людям, которые борются с депрессией.

"Я хочу обратиться ко всем, кто борется с проблемами психического здоровья - пожалуйста, не отнимайте свои жизни. Всё наладится", - сказал британский боксёр в завершение видео.

Фьюри - не только чемпионом по боксу, но и очень разносторонняя личность. Говоря о спорте, британский гигант успел принять участие в американском рестлерском шоу (WWE), а также планирует перейти в UFC. Что касается его жизни вне спорта, то Фьюри выпустил свою собственную книгу, а совсем скоро выйдет его сингл, который он записал совместно с Робби Уильямсом.