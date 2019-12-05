Полиция ищет пропавшую без вести девушку 2004 года рождения

Девочка вышла из дома в Екабпилсе первого декабря около 14:00 и так и не вернулась домой. Возможно, что она находится в Риге.

Приметы: рост примерно 1,60 см, среднего телосложения, короткие темные волосы. На внутренней части правой руки есть татуировка - ломаные линии.

На ней была тёмно-синяя куртка с капюшоном и черным мехом, серые джинсы, черная спортивная обувь ADIDAS с белыми полосками.