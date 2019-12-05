Чт, 5.12.2019
Пришли какие-то мужики, принесли ланч в больших пластиковых пакетах, кинули их на асфальт и стали выдавать девушкам. Ланч нам выдавали как собакам - с пола. Дарья Орловская, участница конкурса красоты

Полиция ищет пропавшую без вести девушку 2004 года рождения

ФОТО: Facebook/Valsts Policija meklē

Госполиция ищет пропавшую без вести Расу Диану Василевску 2004 года рождения. 

Девочка вышла из дома в Екабпилсе первого декабря около 14:00 и так и не вернулась домой. Возможно, что она находится в Риге. 

Приметы: рост примерно 1,60 см, среднего телосложения, короткие темные волосы. На внутренней части правой руки есть татуировка - ломаные линии.

На ней была тёмно-синяя куртка с капюшоном и черным мехом, серые джинсы, черная спортивная обувь ADIDAS с белыми полосками. 

Полиция призывает отозваться всех, кто может знать возможное местонахождения девушки. Связаться с полицией можно по номеру телефона 110 или обратившись ближайший участок полиции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ