Полиция ищет пропавшую без вести девушку 2004 года рождения

Госполиция ищет пропавшую без вести Расу Диану Василевску 2004 года рождения.
Девочка вышла из дома в Екабпилсе первого декабря около 14:00 и так и не вернулась домой. Возможно, что она находится в Риге.
Приметы: рост примерно 1,60 см, среднего телосложения, короткие темные волосы. На внутренней части правой руки есть татуировка - ломаные линии.
На ней была тёмно-синяя куртка с капюшоном и черным мехом, серые джинсы, черная спортивная обувь ADIDAS с белыми полосками.
Полиция призывает отозваться всех, кто может знать возможное местонахождения девушки. Связаться с полицией можно по номеру телефона 110 или обратившись ближайший участок полиции.