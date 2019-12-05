Жестокое избиение в Краславе с летальным исходом: полиция завершила расследование

29 ноября дело расследование было завершено и его материалы были переданы прокуратуре Краславского района, чтобы начать уголовное преследование в отношении трех подозреваемых.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июля в Краславе был насмерть избит 28-летний мужчина. Подозреваемые - молодые люди, занимающиеся боевыми видами спорта, в том числе двое несовершеннолетних. Полиция задержала возможных преступников и сразу же освободила, нет и показаний о произошедшем

Полицейские выяснили, что в ночь с 19 на 20 июля недалеко от местного увеселительного заведения между двумя компаниями молодых людей возник конфликт.

Скорее всего, молодые люди на тот момент были пьяны и долго конфликтовали между собой, пока на месте не остался лишь мужчина 1990 года рождения с еще одним человеком. Конфликт между ними продолжился, вскоре он перерос в драку.

Выясняя обстоятельства, были идентифицированы возможные участники драки, по подозрению в причастности к преступному деянию были задержаны трое - двое несовершеннолетних (2002 и 2003 годов рождения) и один мужчина 1995 года рождения.

К ним была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Подозреваемый 2002 года рождения 6 сентября был отправлен под арест.

Также следствие выяснило, что подозреваемый 1995 года рождения угрожал расправой и убийством другому человеку.

По решению суда рожденному в 1995 году мужчине в качестве меры пресечения был применен арест.