Объявлен повторный конкурс на предоставление услуг по вывозу мусора в Риге

Претенденты могут подавать заявки на конкурс до 16 января 2020 года.

Изначально дума объявила о конкурсе по старым правилам, которые включали в себя устаревшие и уже в течение нескольких лет не отвечающие многим нормативным актам требования. Старые правила предусматривали разделение Риги на три зоны хозяйственного обслуживания отходов.

Новые правила, вступившие в силу 4 декабря, подразумевают разделение города на четыре зоны для предоставления услуг по вывозу отходов.

Эти зоны будут находиться на территориях Восточной исполнительной дирекции, Зиемельской исполнительной дирекции, Пардаугавской исполнительной дирекции Курземского района и Пардаугавской исполнительной дирекции Земгальского предместья.

В новых обязательных правилах говорится, что сбор бытовых отходов в Риге должен проводиться с использованием площадок и пунктов сбора сортированных отходов. Если отходы будут сортироваться, домохозяйства смогут меньше платить за вывоз мусора.

Чтобы не тревожить жителей города по ночам, вывоз мусора будет запрещен с 23 до 5 часов утра.

Рижская дума подчеркивает, что при разработке новых обязательных правил были учтены требования нормативных актов, регулирующих сферу хозяйственного обслуживания отходов, в том числе рекомендации Министерства охраны окружающей среды и регионального развития.

До момента заключения договора с коммерсантами, которые будут выбраны в ходе нового открытого конкурса, или до момента вступления в силу окончательного решения Совета по конкуренции о договоре между Рижской думой и АО Tīrīga вывоз отходов для рижан обеспечат компании Clean R, Eco Baltia vide и Lautus, заявляет Рижская дума.