Протесты во Франции продолжились и после наступления темноты; полиция применила слезоточивый газ

Как сообщалось, против пенсионных реформ протестуют работники сфер образования и транспорта, полицейские, юристы, медики и персонал аэропортов. Забастовку организовали профсоюзы, она заявлена как бессрочная.

Протестующие выступают против планов властей упразднить 42 специальных пенсионных режима, позволяющих представителям некоторых профессий раньше выходить на пенсию или получать повышенные пенсии.

Из-за забастовки во Франции отменено 90% поездов, а также большое количество внутренних и международных рейсов Школы также закрыты.

Демонстрации состоялись в 71 городе страны. В акциях протеста участвовало более 500 000 человек. В столице из-за этого не работает большинство веток метро, наземный транспорт ходит с перебоями, закрыт вход на Эйфелеву башню, пишет "Медуза".

Как сообщается, есть задержанные.