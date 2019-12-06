Братья Дукурсы показали лучшие результаты перед первым этапом Кубка мира по скелетону

В первом тренировочном заезде самым быстрым оказался Мартин Дукурс с результатом в 53,87 секунды, в то же время Томас продемонстрировал 5-й лучший результат, отставая от брата на 0,19 секунд.

Во время второго тренировочного заезда самым быстрым оказался Томас Дукурс, завершив трассу за 54,14 секунд. Мартин отстал от брата на 0,13 секунд, показав 3-й лучший результат второго тренировочного заезда.

На первых тренировочных заездах хороший результат показал также российский скелетонист Александр Третьяков, который стал вторым и третьим.

Томас Дукурс показал лучший результат и на второй день тренировочных заездов. В первом заезде самым быстрым оказался олимпийский чемпион Юн Сун Бин из Южной Кореи (53,78 секунд), Томас Дукурс стал шестым (53,02), а Мартин Дукурс показал шестой результат, отстав от корейца на 0,89 секунд.

Во втором заезде первым стал уже Томас Дукурс с результатом 54,08 секунд. Его брат Мартин показал четвёртое время, отстав на 0,48 секунд.