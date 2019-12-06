Киркорову пришлось выплатить долг латвийскому банку ABLV

Король российской эстрады Филипп Киркоров вынужден был выплатить латвийскому банку ABLV долг в 651 тысячу евро. Об этом пишет Lenta.ru.
Адвокат артиста Александр Добровинский сообщил СМИ, что Таганский суд обязал взыскать с артиста 651 тысячу евро.
Изначально ABLV требовал 3,9 миллиона евро по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты.
"Решение принято, 651 тысяча евро вместо четырех миллионов евро, не считая процентов - около 20 тысяч евро", - цитирует юриста ТАСС.
Кроме того, банк отказался подписывать мирное соглашение. Известно, что заседание суда было закрытым.
Напомним, в сентября стало известно, что ликвидируемый банк ABLV Bank судебным путем хочет взыскать с российского певца Филиппа Киркорова долг в размере примерно 650 тысяч евро.