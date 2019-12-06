Победительница конкурса красоты из Пакистана погибла в автокатастрофе

В воскресенье, 1 декабря, около полуночи по местному времени, 32-летняя Заниб Навид (Zanib Naveed) ехала на своем Mercedes CL2 по автомагистрали и не вписалась в поворот. Женщина врезалась в ограждение у обочины дороги, из-за удара машина перевернулась и вылетела на встречную полосу.

Она выпала из машины и скончалась на месте происшествия. По предварительной информации, в ее крови не было обнаружено следов алкоголя. На момент ДТП она была в машине одна. В ДТП больше никто не пострадал.

Родные женщины начали сбор средств на ее похороны на краудфандинговом сайте GoFundMe.

"Своей улыбкой она могла осветить целую комнату. Она была сильной личностью с чарующими глазами и прекрасным голосом, который привлекал внимание всех вокруг", — пишет семья в память о Навид на странице сбора средств.

Заниб Навид родилась в Лахоре — втором по величине городе в Пакистане, однако спустя некоторое время переехала в США. Женщина проживала в деревне Помона в штате Нью-Йорк. В 2012 году Заниб вместе стала представлять Пакистан на крупном конкурсе красоты "Мисс Земля".

Издание People пишет, что муж красавицы Али-Хайдер Шах был опустошен известием о смерти любимой супруги. Он опубликовал сообщение в Facebook:

"Мое сердце разбито на куски. Я не могу найти тебя, моя любовь. Пожалуйста, вернись, ты не можешь оставить меня и весь мир. Заниб, прошу тебя, вернись ко мне. Почему бог не забрал меня вместо тебя?".