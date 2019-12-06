Глава МВД: Латвии нужно модернизировать технологии для борьбы с контрабандой

В борьбе с контрабандой самую важную роль играет модернизация технологий, чтобы стало возможным автоматическое сканирование и анализ грузов, заявил министр внутренних дел Сандис Гиргенс сегодня утром в эфире передачи Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Он подчеркнул, что государство должно инвестировать в новейшие технологии, чтобы грузы, прибывающие в Латвию, автоматически сканировались на границе.
Это должно происходить параллельно с работой таможенников.
То есть, компьютерная программа должна проводить анализ содержимого грузов независимо от сотрудников таможни или пограничников и сообщать им, если будет замечено что-то подозрительное, пояснил министр.
На вопрос о том, что нужно сделать для введения вышеупомянутых новшеств, Гиргенс ответил, что это "только вопрос желания и денег". Министр не назвал конкретных сумм, заявив, что сначала следует оценить текущее предложение на рынке технологий.
Как сообщалось ранее, должностные лица Министерства юстиции и Министерства внутренних дел пришли к концептуальному соглашению о подготовке поправок к закону с целью ужесточения уголовной ответственности за торговлю нелегальными сигаретами.