Глава МВД: Латвии нужно модернизировать технологии для борьбы с контрабандой

Он подчеркнул, что государство должно инвестировать в новейшие технологии, чтобы грузы, прибывающие в Латвию, автоматически сканировались на границе.

Это должно происходить параллельно с работой таможенников.

То есть, компьютерная программа должна проводить анализ содержимого грузов независимо от сотрудников таможни или пограничников и сообщать им, если будет замечено что-то подозрительное, пояснил министр.

На вопрос о том, что нужно сделать для введения вышеупомянутых новшеств, Гиргенс ответил, что это "только вопрос желания и денег". Министр не назвал конкретных сумм, заявив, что сначала следует оценить текущее предложение на рынке технологий.