Под Алуксне в пожарах погибли два человека

Вчера в 6:45 VUGD получила вызов в Лиепненскую волость Алуксненского края, где в жилом доме начался пожар. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что дом сгорел почти полностью - его крыша отсутствовала, а стены рухнули. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров.

Под обломками дома был найден труп человека.

В свою очередь сегодня в 5:44 пожарные-спасатели выехали на другой вызов в Алуксне, где также горел жилой дом.

Прибыв на место происшествия, работники VUGD констатировали, что открытым пламенем горит пристройка жилого дома и его крыша.

Пожарные вынесли из задымленного помещения одного человека, однако медики констатировали его смерть.

Возможно, пожары, произошедшие в Алуксне, удалось бы заметить раньше, если бы в сгоревших домах были установлены детекторы дыма.