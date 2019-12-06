Под Алуксне в пожарах погибли два человека

В пожарах, произошедших в четверг, 5 декабря, и в пятницу, 6 декабря, в Алуксненском крае, погибли два человека, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Вчера в 6:45 VUGD получила вызов в Лиепненскую волость Алуксненского края, где в жилом доме начался пожар. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что дом сгорел почти полностью - его крыша отсутствовала, а стены рухнули. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров.
Под обломками дома был найден труп человека.
В свою очередь сегодня в 5:44 пожарные-спасатели выехали на другой вызов в Алуксне, где также горел жилой дом.
Прибыв на место происшествия, работники VUGD констатировали, что открытым пламенем горит пристройка жилого дома и его крыша.
Пожарные вынесли из задымленного помещения одного человека, однако медики констатировали его смерть.
Возможно, пожары, произошедшие в Алуксне, удалось бы заметить раньше, если бы в сгоревших домах были установлены детекторы дыма.
В пожарах на территории Латвии в этом году погибли уже 70 человек.