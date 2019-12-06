В Латвии вскоре могут появиться автомагистрали

Она указала, что министр сообщения Талис Линкайтс вместе с транспортными планировщиками и экспертами дискутировал о развитии государственной сети дорог в период с 2020 по 2040 год. Министр и эксперты Latvijas valsts ceļi вместе работают над стратегией, которая помогла бы планировать развитие сети дорог в долгосрочной перспективе.

"До сих пор развитие автодорог планировалось на трехлетний период, учитывая доступное на обновление трасс финансирование. Продуманное видение будущего важно для планирования и обоснования необходимого финансирования развития дорог, как на государственном, так и на европейском уровне", - отметил Линкайтс.

Стратегия развития сети дорог предусматривает создание "позвоночника" автомагистралей между крупнейшими городами Латвии -

это будут дороги с разделенными проезжими частями и двумя полосами в каждом направлении.

Для того, чтобы перемещение по этим скоростным трассам было безопасным, на них предусмотрены только двухуровневные соединения и путепроводы, а также сеть параллельных дорог.

Параллельно инфраструктуре автомагистралей создать корридоры коммуникаций, которые помогли бы обеспечить создание оборудования интеллектуальных транспортных систем и инфраструктуры 5G.

"Крупнейшими проектами развития дорог в ближайшие десятилетия могли бы стать перестройка Рижской окружной дороги в соответствии со стандартами автомагистралей, создав отделенные проезжие части и двухуровневые путепроводы, и перестройка автодорог, ведущих от Рижской окружной дороги в Екабпилс и Тукумс, в трассы с четырьмя полосами. Via Baltica будет развит в качестве главного соединения транзитных артерий Западной Европы со Скандинавией. Уже известны разработки строительства окружных дорог у Иецавы и Бауски", - сообщил член правления Latvijas valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.