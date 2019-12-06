Какие продукты питания имеют дешевые аналоги?

Эту неприятную ситуацию можно легко исправить, если редкие и дорогие продукты заменить доступными аналогами. Делимся с Вами списком этих продуктов: многие из них, возможно, уже находятся на полке вашего шкафчика или холодильника!

Творог вместо маскарпоне

Этот сыр - настоящая итальянская гордость. Итальянцы его используют, чтобы приготовить пиццу или спагетти, а также некоторые вкусные десерты. Этот крем-сыр изготавливают из коровьего молока и по консистенции он больше напоминает густую сметану. Маскарпоне придаёт пище пикантный вкус, особую мягкость и лёгкость. Но его цену едва ли можно назвать экономичной. Что делать, если не готовы потратиться?

Просто выберите альтернативу! Это может быть тёртый творог высокой жирности и сливки, сыр Filadelfija или сортами сыра рикотта.

Килька и сардины против анчоусов

Анчоусы - ещё один ингредиент, который часто можно найти в оригинальных рецептах, особенно итальянской кухни. Мало кто знает, но под анчоусами подразумевается не только мелкая рыба, но и их особый вид соления. Именно метод их соления позволяет рыбе приобрести уникальный вкус.

Если в рецепте, который Вам понравился есть анчоусы, то их можно заменить простой килькой или сардинами в пикантном рассоле. Эта рыба придаст пище похожие пикантность и аромат. И, если анчоусы в рецепте используются в качестве пряности, то их место смело могут заменить тайский или вьетнамский рыбный соус. Эти соусы также подчеркнут уникальный аромат блюда.

Вместо кленового сиропа - мёд акации или гречишный мёд

Ценители десертов часто в списке ингредиентов видели кленовый сироп. Этот продукт имеет лёгкий древесный вкус и особый аромат. Этот сироп добавляют как в сладости и мороженное, так и хлеб. Кленовый сироп универсален: он не вызывает пищевой аллергии, но в нём больше антиоксидантов и меньше калорий.

Кленовый сироп может заметить гречишный мёд, или же мёд из акации. И если кому-то нужен сироп полегче, то можно попробовать варенье из груши или крыжовника.

Сливки с пониженным содержанием жира вместо кокосового молока

Кокосовое молоко - ещё один традиционный ингредиент большинства коктейлей, соусов, десертов и супов. Повара ценят его мягкий вкус и приятный аромат. Благодаря кокосовому молоку любое блюдо станет мягче и воздушнее.

Если кокосового молока нет под рукой, можно попробовать заменить его сливками или молоком с низким содержанием жиров. Но чтобы эти ингредиенты приобрели характерный аромат кокоса, лучше добавить немного кокосовой стружки.

Уксус с сахаром и соевый соус вместо рисового уксуса

Рисовый уксус обычно используют для приготовления маринада, овощей и соусов. Этот продукт имеет мягкий и сладковатый вкус. Если сравнивать этот продукт с другими видами уксуса, то у него ниже кислотность и калорийность.

Несмотря на то, что рисовый уксус не такая дорогая составляющая, его не всегда можно найти на полке магазинов. Потому, если решили готовить блюдо и в его рецепте есть рисовый уксус, попробуйте заменить его смесью простого уксуса, соевого соуса и сахара.

Вместо каперсов пикантные огурцы и оливки

Каперсы можно найти в списке многих рецептов. И всё бы хорошо, но для большинства домохозяек, особенно для тех, кто только учится готовить, этот продукт может стать настоящей тайной. Каперсы - это незрелые бутоны каперсника (каперсового куста). Их солят, маринуют, и они принимают кисло-солёный, терпко-горький вкус.