Премьер Эстонии: завершение Rail Baltica в назначенный срок маловероятно

Маловероятно, что проект строительства новой железнодорожной колеи европейского стандарта Rail Baltica будет завершен в оговоренные сроки - к 2026 году, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас на пресс-конференции после заседания правительства в четверг, 5 декабря.
По его словам, из-за своей масштабности проект сталкивается с большим количеством проблем и спорных вопросов. В этом контексте он упомянул новый бюджет Европейского союза и заявил, что стоит ожидать дискуссий о финансировании проекта.
Премьер-министр также выразил мнение, что на территории Эстонии потребуется создание большего числа остановок по ходу железнодорожной линии, чем предполагается в настоящее время.
"Юлемисте, Рапла и Пярну - это слишком мало", - добавил он.
Как сообщалось ранее, проведенный Государственным контролем Эстонии аудит показал, что в реализации железнодорожного проекта Rail Baltica возникли задержки, и прогнозируется рост затрат на реализацию проекта, поэтому его завершение в срок не представляется реалистичным.
Анализ Госконтроля показал, что сроки выполнения работ, за которые отвечает Эстония, превышены или будут превышены в среднем более чем на два года по сравнению со сроками, зафиксированными в соглашениях о финансировании.