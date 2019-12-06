Премьер Эстонии: завершение Rail Baltica в назначенный срок маловероятно

По его словам, из-за своей масштабности проект сталкивается с большим количеством проблем и спорных вопросов. В этом контексте он упомянул новый бюджет Европейского союза и заявил, что стоит ожидать дискуссий о финансировании проекта.

Премьер-министр также выразил мнение, что на территории Эстонии потребуется создание большего числа остановок по ходу железнодорожной линии, чем предполагается в настоящее время.

"Юлемисте, Рапла и Пярну - это слишком мало", - добавил он.

Как сообщалось ранее, проведенный Государственным контролем Эстонии аудит показал, что в реализации железнодорожного проекта Rail Baltica возникли задержки, и прогнозируется рост затрат на реализацию проекта, поэтому его завершение в срок не представляется реалистичным.