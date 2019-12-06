Пт, 6.12.2019
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Премьер Эстонии: завершение Rail Baltica в назначенный срок маловероятно

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

ФОТО: EPA/Scanpix

Маловероятно, что проект строительства новой железнодорожной колеи европейского стандарта Rail Baltica будет завершен в оговоренные сроки - к 2026 году, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас на пресс-конференции после заседания правительства в четверг, 5 декабря.

По его словам, из-за своей масштабности проект сталкивается с большим количеством проблем и спорных вопросов. В этом контексте он упомянул новый бюджет Европейского союза и заявил, что стоит ожидать дискуссий о финансировании проекта.

Премьер-министр также выразил мнение, что на территории Эстонии потребуется создание большего числа остановок по ходу железнодорожной линии, чем предполагается в настоящее время.

"Юлемисте, Рапла и Пярну - это слишком мало", - добавил он.

Как сообщалось ранее, проведенный Государственным контролем Эстонии аудит показал, что в реализации железнодорожного проекта Rail Baltica возникли задержки, и прогнозируется рост затрат на реализацию проекта, поэтому его завершение в срок не представляется реалистичным.

Анализ Госконтроля показал, что сроки выполнения работ, за которые отвечает Эстония, превышены или будут превышены в среднем более чем на два года по сравнению со сроками, зафиксированными в соглашениях о финансировании.

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