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Изменение климата приводит к тому, что у птиц уменьшаются туловища и растут крылья. К такому выводу пришли ученые, изучив 70 тыс. тушек птиц, разбившихся о небоскребы Чикаго за 40 лет.

Авторы исследования утверждают, что их работа - одно из самых масштабных орнитологических исследований в истории, которое поможет понять, как животные адаптируются к перемене климата. Изучено было 52 вида птиц.

При этом большинство образцов были собраны одним орнитологом - Дэвидом Уиллардом.

"Он начал собирать птиц не для этого исследования, - говорит его соавтор Брайан Уикс. - Просто подумал, что это потом может пригодиться".

"Мы поняли, что почти все виды птиц уменьшаются в размерах", - подтвердил Уикс, один из авторов исследования и ассистент кафедры экологии и устойчивого развития из Мичиганского университета.

"Среди образцов было много видов птиц, но все они показали похожую динамику, - говорит Уикс. - Постоянство результатов шокирует".

Он говорит, что большинство исследований адаптивности животных к новому климату касается изменений их ареала обитания или миграционных привычек. Исследование Уикса посвящено морфологии птиц, тому, как они меняются.

"Это важно, - говорит ученый. - Понять, как будут адаптироваться животные, можно только если учесть все три фактора".

Уикс выяснил, что за 38 лет (с 1978 по 2016 годы) в среднем длина нижней кости в ногах птиц, так называемой цевки, уменьшилась на 2,4%, а крылья выросли на 1,3%.

Брайан Уикс полагает, что уменьшение туловища происходит из-за изменения климата и приводит к росту крыльев.

"Они совершают долгие и утомительные перелеты", - говорит Уикс. Уменьшение размеров туловища значит, что ходе перелетов в распоряжении птицы меньше энергии.

Ученый считает, что наилучшие шансы завершить дальние перелеты у птиц с большим размахом крыльев, который компенсирует сокращение размеров тела. Но точного понимания того, почему потепление приводит к уменьшению тела, у ученых сегодня нет.

Одна из теорий гласит, что маленькие животные быстрее остывают из-за соотношения площади поверхности к объему тела.

Уикс рассказывает, что поиск 70 тыс. образцов для исследования был "подвигом Геракла".

Тушки птиц искал Дэвид Уиллард, соавтор исследования и орнитолог Филдовского музея естественной истории в Чикаго.

В 1978 году Уиллард начал обходить высотные здания Чикаго по утрам, чтобы собрать тушки птиц, врезавшихся в небоскребы.

Как правило птицы совершают перелеты по ночам, и иногда их привлекает свет из окон. Они летят на него, врезаются в здания и от этого удара обычно погибают. По некоторым оценкам, каждый год таким образом погибает несколько миллионов птиц.

Образцы для коллекции также предоставляли волонтеры, но Уиллард измерил все 70 716 тушек сам.

Исследование опубликовано в журнале Ecology Letters.

Это не первое исследование, которое связывает уменьшение размеров животных с переменой климата.