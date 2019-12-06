Пьяный вандализм в Старой Риге: на этот раз попались туристы из Германии

В свою очередь мужчины остановились у соседнего здания. Один из них начал стучать в окна, а второй в этом время пытался вырвать тую. Когда сделать это не получилось, он вырвал из горшков несколько веток и подбросил их в воздух. Кроме того, оба пытались сломать размещенную рядом декоративную лампу.

На место происшествия выехал ближайший экипаж муниципальной полиции Риги, который нашел мужчин в одной из гостиниц старого города.

Оказалось, что нарушители - граждане Германии. Туристы отрицали, что произвели действия, зафиксированные камерами. Однако, когда им показали видеодоказательства, они признались в содеянном.

Принимая во внимание, что мужчины вели себя спокойно, их пригласили в оперативный транспорт. Там на время заполнения административного протокола по факту мелкого хулиганства их посадили на задние сидения. После того, как протоколы отдали нарушителям, они внезапно открыли пассажирские двери. Один из них, смеясь, начал бегать вокруг полицейского автомобиля, в свою очередь другой решил сбежать. Однако их быстро поймали и усадили обратно.

Во время задержания один из туристов ударил стража порядка по закрепленной на теле камере. Во время удара видеоустройство было повреждено.

В связи с подозрениями, что один из мужчин мог употреблять не только алкоголь, но и наркотики, а также в связи с материальными потерями и попыткой бегства, их уже усадили в отделение для временного задержания и доставили в ближайший участок Госполиции.