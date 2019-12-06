Фото: в Таллинне открылся огромный парк световых скульптур

Вчера в Таллинне был дан старт крупнейшему азиатскому фестивалю фонарей. С сегодняшнего дня и до 12 января дня парк гигантских световых скульптур открыт для посетителей каждые выходные, пишет Rus.Postimees.
Для фестиваля фонарей, который пробудет на таллиннском Певческом поле более месяца, установили сотни световых инсталляций, изготовленных из раскрашенной шелковой ткани общей длиной почти в два километра и из 10 000 светодиодных лампочек.
Здесь можно увидеть 40-метрового дракона, шелковых панд, царство африканских животных, магический лес с оленями, подводный мир и другие сказочные сюжеты. На фестивале также пройдут представления китайских артистов, будут открыты рождественский рынок и фуд-корт с восточной кухней.
По словам организатора фестиваля в Эстонии Яануса Егорова организация столь масштабного события стала настоящим вызовом: "Материалы для световых инсталляций прибыли в Таллинн прямо из Нью-Йорка и Китая в больших морских контейнерах. Мы собрали их здесь, на Певческом поле, позвав на помощь китайских мастеров. В результате нескольких месяцев напряженной работы сегодня магический фестиваль света готов в полном объеме, и мы надеемся, что в нынешнее темное время года это событие подарит посетителям радость и дух Рождества".
Корни китайского фестиваля фонарей уходят на 2000 лет назад, в эпоху династии Хань. Со временем из фонарей стали делать красочные объекты с интересными узорами, и такие фестивали обрели популярность и в других странах. В Китае фонари являются символом надежды, а сам фестиваль фонарей традиционно ассоциируется с празднованием китайского нового года.
Крупнейший азиатский фестиваль фонарей впервые пройдет в Эстонии на таллиннском Певческом поле с 6 декабря 2019 по 12 января 2020.