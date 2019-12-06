СГД нашла в посылке опасный наркотик; в ходе обысков у заказчика изъяли пистолет-ручку

Так, в октябре этого года, проверяя полученную информацию, сотрудники управления обнаружили, что из Франции в Латвии с помощью курьерской почты было ввезено очень опасное психотропное вещество - 366 овальных таблеток белого цвета Subutex, содержащих 2,6880 г бупренорфина.

В рамках уголовного процесса, в декабре этого года у двух лиц (жителей Латвии), против которых был начат уголовный процесс, были проведены обыски, в ходе которых были изъяты два похожих на огнестрельное оружие предмета, один из которых - самодельный и выглядит как ручка, а также предметы, похожие на патроны.

Был начат уголовный процесс по факту контрабанды психотропных веществ. При этом СГД указывает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не констатирована в установленном законом порядке.

В службе также отмечают, что важно осознавать - почтовые посылки проверяют, и на них относятся все установленные в нормативных актах ограничения и запреты на перемещение товаров и предметов через государственную границу. Контрабанда наркотических веществ - тяжкое и особо тяжкое преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.