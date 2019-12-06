FKTK оштрафовала Baltic International Bank на 1,556 млн евро

Банк не выполнил некоторые свои обязанности, в том числе в установленный срок нужно подать в FKTK план по устранению выявленных недостатков, а также провести независимую оценку системы внутреннего контроля.

FKTK в 2018 году провела в банке очную проверку и констатировала неполное соответствие системы внутреннего контроля банка требованиям в сфере борьбы с отмыванием денег.

Например, банк в ряде случаев не предпринимал все необходимые действия для того, чтобы убедиться в истинности бенефициаров и происхождении денег, не проводил углубленное исследование клиентов, своевременно не принял решения о прекращении отношений.

Теперь Baltic International Bank должен в установленный срок представить FKTK план мер по устранению указанных недостатков.

Установленный для банка денежный штраф составляет 90% от максимально допустимой суммы (10% годового оборота банка).

В 2016 году Baltic International Bank уже был оштрафован за аналогичные нарушения.