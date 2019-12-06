Пт, 6.12.2019
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FKTK оштрафовала Baltic International Bank на 1,556 млн евро

FKTK

ФОТО: LETA

Совет Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) принял решение оштрафовать Baltic International Bank на 1,556 млн евро за недостатки в системе внутреннего контроля.

Банк не выполнил некоторые свои обязанности, в том числе в установленный срок нужно подать в FKTK план по устранению выявленных недостатков, а также провести независимую оценку системы внутреннего контроля. 

FKTK в 2018 году провела в банке очную проверку и констатировала неполное соответствие системы внутреннего контроля банка требованиям в сфере борьбы с отмыванием денег.

Например, банк в ряде случаев не предпринимал все необходимые действия для того, чтобы убедиться в истинности бенефициаров и происхождении денег, не проводил углубленное исследование клиентов, своевременно не принял решения о прекращении отношений.

Теперь Baltic International Bank должен в установленный срок представить FKTK план мер по устранению указанных недостатков. 

Установленный для банка денежный штраф составляет 90% от максимально допустимой суммы (10% годового оборота банка). 

В 2016 году Baltic International Bank уже был оштрафован за аналогичные нарушения.

Baltic International Bank считает наложенный штраф необоснованным и намерен его обжаловать. 

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