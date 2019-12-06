Фальшивый жених выманил у 14 женщин 150 000 евро

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска проинформировала, что мужчина обвиняется в мошенничестве и мошенничестве в больших объемах с 14 пострадавшими.

Как свидетельствует обвинение, мужчина в период с 2014 по 2018 годы на различных порталах знакомств знакомился с пострадавшими. Войдя в доверие, он просил одолжить ему деньги, якобы на приобретение недвижимости, проведение сделки, а также указывал другие причины необходимости денег.

Введенные в заблуждение, пострадавшие не только отдавали обвиняемому накопленные средства, но и деньги, одолженные у родственников и различных кредитных учреждений.

Взятые в долг деньги мужчина пострадавшим не вернул.

За упомянутое преступление грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

Мужчина 1983 года рождения ранее был судим за хулиганство. Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что мужчина находил потенциальных жертв на различных порталах знакомств.

Принимая во внимание приятный облик и знаки внимания в виде цветов и различных подарков, мужчина завоевывал доверие женщин уже спустя несколько встреч.