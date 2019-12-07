Раймонд Паулс: "Я один латыш в семье, а кто внуки - уже не понять"

В ходе интервью разговор зашел и о семье Маэстро, и он отметил, что со своей женой Ланой вместе уже 60 (!) лет.

Продолжение беседы:

- Как и в каждой семье, я полагаю, у вас были и кризисы в отношениях, стрессовые моменты...

- Это все связано с моей жизнью до 1962 года, которая непосредственно пересекалась с семьей. Мне было нелегко. Во-первых, представьте себе, что в нашей латышской семье появляется человек другой нацмональности. Но я тогда об этом не думал.

Часто, когда рядом со мной за столом супруга, я призываю друзей унять свой пыл:

"Я понимаю, что у вас накипело в отношении этого "великого соседа", но моя жена - этой национальности".

Я, например, если вижу, что в компании есть еврей, никогда не позволю сказать что-то плохое в адрес этой нации - это элементарная вежливость.

Раймонд Паулс с супругой Ланой ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Если я начну выяснять, кто мои внуки по национальности, я сойду с ума.

Муж моей дочери - поляк, у которого есть еще и датские корни, сама дочь - наполовину русская, наполовину латышка.

Друг внучки из Америки оказался армянином.

Я думаю, если мы все соберемся, то я буду единственным латышом среди них. (Смеется.)

И раньше такое бывало - моя бабушка, к примеру, встречалась с сербом, - но национальный вопрос в нашей семье никогда не стоял и стоять не будет.

Другое дело, что сейчас многие говорят детям - уезжайте учиться за границу. А я говорю - лучше не уезжайте. (Улыбается.)

Если девушка приедет туда на четыре или пять лет, то не исключено, что она найдет там друга и так далее... И в вашем доме может появиться человек другого цвета кожи.

- Вам удается собираться всей своей большой семьей вместе?

- Редко получается. На Рождество. Мне это напоминает одно представление в Театре Дайлес. Это была комедия - там был русский ресторан, все кричали и пели, а на улице за дверью Петерис Лиепиньш играл на кокле "Вей, ветерок!", и его туда не пустили. (Смеется.)

В заключение Маэстро отметил, что

с семьей и домом ему явно повезло - никаких конфликтов: "Не дай Бог, если бы были ссоры и непонимание, - нет, нет и нет...".