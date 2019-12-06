Пт, 6.12.2019
Если хочется в холоде жить, можно топить один раз в день. А я холод не люблю. Я хочу, чтобы мне было нормально. Милда Романова, жительница заброшенной железнодорожной станции

Стрельба на базе ВМС США: трое убитых

ФОТО: AFP / Scanpix

На базе ВМС США в Пенсаколе во Флориде в пятницу произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще несколько получили ранения, сообщает AFP.

Нападавшего застрелил заместитель шерифа, который был одним из двух полицейских, которые первыми приехали на место обстрела. Оба стража порядка получили ранения.

Восемь пострадавших были доставлены в Батистский медцентр в Пенсаколе, где один раненых от полученных травм скончался.

Еще несколько человек направили в другую местную больницу, сообщили представители властей. Насколько серьезны ранения, не известно.

ВМС США подтвердили, что нападавший убил минимум одному человеку.

На базе в Пенсаколе служат более 16 тысяч военных и 7,4 тысячи гражданских специалистов. 

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