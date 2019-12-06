Стрельба на базе ВМС США: трое убитых

Нападавшего застрелил заместитель шерифа, который был одним из двух полицейских, которые первыми приехали на место обстрела. Оба стража порядка получили ранения.

Восемь пострадавших были доставлены в Батистский медцентр в Пенсаколе, где один раненых от полученных травм скончался.

Еще несколько человек направили в другую местную больницу, сообщили представители властей. Насколько серьезны ранения, не известно.

ВМС США подтвердили, что нападавший убил минимум одному человеку.