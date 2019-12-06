На этом ездят зимой: итоги рейда в Курземе в фотографиях

Всего на этой неделе были проверены 878 автомобилей.

CSDD информирует, что во время рейда у одного автомобиля были констатированы три полностью стершиеся (даже с отделившимся слоем протектора) зимние шины и одна стершаяся летняя шина. С этого автомобиля сразу же сняли номерные знаки, аннулировали наклейку техосмотра, владелец был оштрафован. Таким образом, было предотвращено возможное участие автомобиля в транспортном движении.

В свою очередь у остальных автомобилей была аннулирована наклейка техосмотра, а владельцы - оштрафованы, сообщает CSDD.

Галерея: Рейд CSDD и Госполиции в Курземском регионе

CSDD и Госполиция призывают водителей ознакомиться с требованиями к шинам в зимний период. Несмотря на то, что возраст шин транспортных средств в Латвии не ограничен, дирекция призывает не использовать шины старше пяти-шести лет.