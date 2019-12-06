На этом ездят зимой: итоги рейда в Курземе в фотографиях

Сотрудники Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и Госполиции на этой неделе продолжили проверки транспортных средств и особое внимание уделяли состоянию шин. В ходе рейдов в Курземском регионе у 28 транспортных средств были констатированы несоответствующие шины, сообщает агентство LETA.
Всего на этой неделе были проверены 878 автомобилей.
CSDD информирует, что во время рейда у одного автомобиля были констатированы три полностью стершиеся (даже с отделившимся слоем протектора) зимние шины и одна стершаяся летняя шина. С этого автомобиля сразу же сняли номерные знаки, аннулировали наклейку техосмотра, владелец был оштрафован. Таким образом, было предотвращено возможное участие автомобиля в транспортном движении.
В свою очередь у остальных автомобилей была аннулирована наклейка техосмотра, а владельцы - оштрафованы, сообщает CSDD.
Галерея: Рейд CSDD и Госполиции в Курземском регионе
CSDD и Госполиция призывают водителей ознакомиться с требованиями к шинам в зимний период. Несмотря на то, что возраст шин транспортных средств в Латвии не ограничен, дирекция призывает не использовать шины старше пяти-шести лет.
Напомним, в дальнейшем за несоответствующие шины автомобилю будет запрещено участвовать в дорожном движении, ему аннулируют наклейку техосмотра, а также снимут номерные знаки. Такое решение было принято по результатам проверок транспортных средств в Даугавпилсском регионе.