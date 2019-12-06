"Бедное старое дерево". Главную елку Лондона осмеяли в соцсетях за унылый вид

Рождественскую ель, установленную на Трафальгарской площади в центре британской столицы, критикуют жители Лондона и пользователи соцсетей. Дерево кажется им облезлым и безжизненным.

Главную елку Великобритании каждый год преподносит в дар Норвегия. Традиция началась с 1947 года, поры послевоенных лишений, когда в городской казне не было денег на большое праздничное дерево.

В этом году дерево не впечатлило некоторых лондонцев, которым не достает в нем веток и пышности.

Вестминстерский совет заявил, что ель, высота которой составляет 21 метр, - это щедрый подарок Лондону от жителей Осло.

Представитель совета заявил, что она насколько высокая, что будет отличаться от любой елки у кого-нибудь дома.

В защиту елки высказался и британский посол в Норвегии. "Именно так и должно выглядеть 90-летнее дерево высотой в 25 метров в живой природе", - сказал Ричард Вуд.

Надо смотреть на символизм этого подарка, а не считать у него ветви, считает дипломат. С ним согласна и часть комментаторов в "Твиттере". В аккаунте Би-би-си некоторые читатели отмечают, что дух Рождества должен быть простым и скромным.

It’s a lovely tree and thankyou to the kind lovely Norwegian people. Just pop in a bit of green tinsle where the branches got snagged in transit. “Beauty is in the eye of the beholder “. A wonderful gift. — Elizabeth (@madmurph43) December 5, 2019

"Это милое дерево. И спасибо вам, добрые милые люди Норвегии, - написала одна из читательниц. - Просто надо добавить зеленой мишуры там, где ветки поломались при перевозке. Красота в глазах смотрящего".

Ель была собственноручно спилена двумя женщинами - мэром Осло Марианной Борген и главой лондонского района Вестминстер Рут Буш.

"Его вообще не надо было срубать. Лондон теперь и Лондон после войны - разные вещи, - возмущен пользователь "Твиттера" @wkd666. - Теперь это шоу для жителей, которые хотят, чтобы магазины были открыты в Рождество и которые и двух фиг не дадут за Иисуса, Санту или за великодушие, из которого изначально это дерево подарено".

Символ брексита

Однако желающих "посмотреть в иголки" дареному дереву эти аргументы не останавливают.

Внешний вид все же надо учитывать, считают комментаторы, разочарованные тем, что елка, по их мнению, анемична, анорексична, уныла и облезла.

The state of the Christmas tree in Trafalgar Square this year.... most anaemic tree possible pic.twitter.com/HqbR2NAmCh — Calum OBM (@cobm123) December 2, 2019

"Просто взгляните на бедняжку... Я бы вставил здесь плохую левацкую шутку про брексит или жесткую экономию госрасходов, но мне просто жалко это бедное старое дерево".