Урбанович: "Согласие" не поддержит решение о роспуске Рижской думы

"Согласие" не поддержит законопроект о роспуске Рижской думы, так как министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце не констатировал предусмотренные законом нарушения, которые могут стать причиной для роспуска думы, заявил агентству LETA руководитель парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович.
По его словам, инициатива о роспуске Рижской думы основана на надуманных предлогах. Нынешнее положение с вывозом мусора в Риге создала не Рижская дума. а Совет по конкуренции, запретив Рижской думе реализовать ее планы.
Что касается введения чрезвычайной ситуации, то это было предложение Министерства охраны среды и регионального развития.
"Согласие" не поддержит и поправки к закону, позволяющие в случае внеочередных выборов избрать Рижскую думу сроком боле пяти лет.
По словам Урбановича, такие поправки не обоснованы ни Конституцией, ни другими законами и являются проявлением вседозволенности коалиции, которая приспосабливает законы к своим идеям.
Напомним, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) решило инициировать роспуск Рижской думы, поскольку в видении министерства власть уже второй раз не способна выполнить одну из автономных функций самоуправления - обеспечить обхозяйствование бытовых отходов.
Внеочередные выборы в Рижскую думу назначены на 29 февраля, но в зависимости от решения Сейма дата может быть уточнена.
В законе о самоуправлениях предусмотрено более 20 автономных функций самоуправлений, и одна из них - обеспечение коммунальных услуг, в том числе вывоза мусора. Невыполнение автономных функций является одной из четырех возможных причин роспуска самоуправления.
Подготовленный VARAM проект решения сначала рассмотрит правительство, а потом Сейм. Дума считается распущенной с момента принятия решения парламентом.
После роспуска думы на территории самоуправления назначается временная администрация. Если до очередных выборов в самоуправления остается менее 15 месяцев, внеочередные выборы не проводятся. Очередные выборы в самоуправления предусмотрены в первую субботу июня 2021 года.