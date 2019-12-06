Урбанович: "Согласие" не поддержит решение о роспуске Рижской думы

По его словам, инициатива о роспуске Рижской думы основана на надуманных предлогах. Нынешнее положение с вывозом мусора в Риге создала не Рижская дума. а Совет по конкуренции, запретив Рижской думе реализовать ее планы.

Что касается введения чрезвычайной ситуации, то это было предложение Министерства охраны среды и регионального развития.

"Согласие" не поддержит и поправки к закону, позволяющие в случае внеочередных выборов избрать Рижскую думу сроком боле пяти лет.

По словам Урбановича, такие поправки не обоснованы ни Конституцией, ни другими законами и являются проявлением вседозволенности коалиции, которая приспосабливает законы к своим идеям.

Напомним, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) решило инициировать роспуск Рижской думы, поскольку в видении министерства власть уже второй раз не способна выполнить одну из автономных функций самоуправления - обеспечить обхозяйствование бытовых отходов.

Внеочередные выборы в Рижскую думу назначены на 29 февраля, но в зависимости от решения Сейма дата может быть уточнена.

В законе о самоуправлениях предусмотрено более 20 автономных функций самоуправлений, и одна из них - обеспечение коммунальных услуг, в том числе вывоза мусора. Невыполнение автономных функций является одной из четырех возможных причин роспуска самоуправления.

Подготовленный VARAM проект решения сначала рассмотрит правительство, а потом Сейм. Дума считается распущенной с момента принятия решения парламентом.