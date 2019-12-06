Турция не до конца утвердила планы НАТО по обороне стран Балтии и Польши

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу заявил, что Турция не до конца утвердила планы обороны стран Балтии и Польши и заблокирует публикацию готового документа, если страны НАТО не согласятся признать террористической группировку курдских боевиков в Сирии "Отряды народной самообороны" (YPG).
Два дня назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на саммите альянса, что, несмотря на первоначальные возражения Турции, лидеры НАТО утвердили новые планы обороны стран Балтии и Польши.
Чавушоглу заявил в Риме журналистам, что Турция согласилась на следующий шаг в процессе, но до конца эти планы не утвердила и блокирует их, пока не будет утвержден план обороны Турции.
Анкара хочет, чтобы НАТО поддержало мнение Турции об YPG как о террористической группировке.
"Будет нечестно , если другие страны не утвердят наш план и при этом утвердят план для других", - сказал турецкий министр.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что не согласится с планом НАТО по обороне Польши и стран Балтии, пока альянс не прислушается к опасениям Турции относительно курдских боевиков в Сирии.