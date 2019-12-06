В США в школьном коридоре изнасиловали 16-летнюю девочку

Это сделал школьник, которого она не знала. Инцидент произошел в школьном коридоре в 11:30. Девочка рассказала, что она примерно 30 минут звала на помощь, но никто не отреагировал.

Ученица 11-го класса рассказала, что пошла обедать, когда к ней подошел неизвестный парень, имени которого она не звала.

Они стали разговаривать, но вскоре парень стал жестоким.

Он повалил девочку на землю, снял с ее штаны и начал прикасаться. После этого он перевернул ее и изнасиловал, рассказала школьница. Она пыталась сопротивлятьтся, но неудачно.

"Я кричала, но никто не помог".

Насильник во время инцидента был удивительно спокоен. Это позволяет девочке думать, что жертв может быть несколько.

Мать девочки очень встревожена.

"Знаете, у моей дочери до этого не было сексуальных отношений. И ее первый опыт - это изнасилование", - сказала мать.

По словам матери, она более, чем зла. Она сообщила об этом инциденте полиции и винит в том числе и школу. По ее мнению, школа должна была предотвратить этот инцидент.

"Когда мы отдаем своих детей другим, особенно школе, мы ждем, что наши дети будут в безопасности!"

Руководство школы рассказало местному телеканалу KPRC-TV, что мать и дочь не сотрудничали с расследующим дело детективом.