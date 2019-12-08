Вс, 8.12.2019
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Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

ФОТО: AP/Scanpix

6 и 7 декабря в итальянском Турине состоялся финал Гран-при по фигурному катанию среди женщин, в котором весь пьедестал заняли российские спортсменки.

В пятницу, 6 декабря, женщины представили короткие программы. Алёна Косторная получила от судей 85,45 балла и установила мировой рекорд в короткой программе по баллам. Второе место заняла Алина Загитова (79,60), а третьей стала Анна Щербакова (78,27), которая установила личный рекорд по баллам. Добавим, что все три спортсменки являются ученицами группы Этери Тутберидзе.

На следующий день фигуристки показали произвольные программы. Косторная получила 162,14 балла за прокат произвольной и 247,59 по сумме двух программ, установив новый мировой рекорд. Анна Щербакова стала второй (240,92), Александра Трусова - третьей (233,18).

Алина Загитова с ошибками исполнила произвольную программу, набрала 125,63 балла за прокат и заняла 6-е место в произвольной программе. По итогам двух программ она также стала шестой - 205,23 балла.

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