В следующем году может вырасти плата за визит к семейному врачу

В следующем году изменится размер пациентских взносов, в частности, за визит к семейному врачу часть людей будет платить 2 евро вместо нынешних 1,42 евро, а плата за визит к специалисту уменьшится.
Это предусматривают разработанные Министерством здравоохранения поправки к порядку организации и оплаты услуг здравоохранения.
Министерство решило округлить некоторые пациентские взносы, чтобы сделать порядок расчетов более удобным.
Платить 2 евро за посещение семейного врача будут люди до 65 лет, а для более старших пациентов взнос будет уменьшен до 1 евро.
С 1,42 евро до 2 евро вырастет плата за электрокардиограмму, с 2,85 до 3 евро - за рентген.
Плата за визит к врачу-специалисту уменьшится с 4,27 евро до 4 евро.
Платежи в сумме 7,11 евро будут округлены до 7 евро, например, за день, проведенный в стационаре.
За компьютерную томографию нужно будет платить 14 евро вместо 14,23 евро.
Правительство рассмотрит эти поправки во вторник, 10 декабря.