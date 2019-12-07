Сб, 7.12.2019
Когда я упала, я почувствовала очень сильную боль в спине и в то же время сразу поняла, что не чувствую ног. Я стала кричать, потому что боль была ужасная, и я поняла, что на площадке нет скорой помощи. Евгения Асонова, гимнастка, пострадавшая в Риге

В следующем году может вырасти плата за визит к семейному врачу

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В следующем году изменится размер пациентских взносов, в частности, за визит к семейному врачу часть людей будет платить 2 евро вместо нынешних 1,42 евро, а плата за визит к специалисту уменьшится. 

Это предусматривают разработанные Министерством здравоохранения поправки к порядку организации и оплаты услуг здравоохранения.

Министерство решило округлить некоторые пациентские взносы, чтобы сделать порядок расчетов более удобным.

Платить 2 евро за посещение семейного врача будут люди до 65 лет, а для более старших пациентов взнос будет уменьшен до 1 евро. 

С 1,42 евро до 2 евро вырастет плата за электрокардиограмму, с 2,85 до 3 евро - за рентген.

Плата за визит к врачу-специалисту уменьшится с 4,27 евро до 4 евро. 

Платежи в сумме 7,11 евро будут округлены до 7 евро, например, за день, проведенный в стационаре.

За компьютерную томографию нужно будет платить 14 евро вместо 14,23 евро. 

Правительство рассмотрит эти поправки во вторник, 10 декабря.    

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