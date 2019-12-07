Сб, 7.12.2019
Когда я упала, я почувствовала очень сильную боль в спине и в то же время сразу поняла, что не чувствую ног. Я стала кричать, потому что боль была ужасная, и я поняла, что на площадке нет скорой помощи. Евгения Асонова, гимнастка, пострадавшая в Риге
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В Минске начались акции протеста против интеграции с Россией
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ФОТО: Reuters/ScanPix

В субботу, 7 декабря, в Минске начались акции против против интеграции Беларуси с Россией. На улицы вышли сотни человек, пишет "Радио Свобода".

Галерея: В Минске начались акции протеста против интеграции с Россией 

Недовольные слухами о возможной интеграции собрались на Октябрьской площади и прошли по проспекту Независимости к Дому правительства.

По сообщениям "Радио Свобода" милиция не препятствовала демонстрантам, в то же время в трансляции "Хартии'97" прозвучало о столкновениях демонстрантов с сотрудниками милиции в штатском.

Отметим, что на момент акции протеста в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко встречается в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

Предполагается, что они будут обсуждать углубление интеграции двух стран в преддверии 20-летия создания Союзного государства России и Беларуси. На данный момент государство фактически существует только на бумаге, однако соглашения 1999 года подразумевали создание общей валюты, суда и таможни.

На днях выступая перед белорусским парламентом, президент Лукашенко заявил, что Беларусь не будет входить в состав России.

"Я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так.

И я не хочу перечеркнуть все, что я сделал вместе с вами, народом: создал независимую суверенную державу, чтобы ее сейчас вложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда", - приводит слова Лукашенко "Радио Свобода".

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