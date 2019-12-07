Галерея: В Минске начались акции протеста против интеграции с Россией

Недовольные слухами о возможной интеграции собрались на Октябрьской площади и прошли по проспекту Независимости к Дому правительства.

По сообщениям "Радио Свобода" милиция не препятствовала демонстрантам, в то же время в трансляции "Хартии'97" прозвучало о столкновениях демонстрантов с сотрудниками милиции в штатском.

Отметим, что на момент акции протеста в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко встречается в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

Предполагается, что они будут обсуждать углубление интеграции двух стран в преддверии 20-летия создания Союзного государства России и Беларуси. На данный момент государство фактически существует только на бумаге, однако соглашения 1999 года подразумевали создание общей валюты, суда и таможни.

На днях выступая перед белорусским парламентом, президент Лукашенко заявил, что Беларусь не будет входить в состав России.

"Я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так.