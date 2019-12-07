Забастовки парализовали транспортное сообщение во Франции

Во Франции из-за пенсионной реформы третий день продолжается забастовка, со ссылкой на RFI пишет Корреспондент.net. Из-за протестов парализовано парижское метро и французская железная дорога, а также заблокированы автомагистрали.
К протестам из-за пенсионной реформой добавились перекрытия магистралей из-за протестов транспортных компаний против роста цен на дизельное топливо.
По данным Национального общества французских железных дорог SNCF, в субботу, 7 декабря, обеспечивается работа лишь одного из шести скоростных поездов TGV, бюджетных поездов Ouigo и пригородных электричек в Париже и столичном регионе Иль-де-Франс.
Кроме того, не отменены лишь 5% поездов дальнего следования Intersités и региональных Ter.
Управление транспорта в Париже сообщило о закрытии девяти линий метрополитена. В полной мере работают лишь две линии, на которых курсируют поезда, управляемые электронным способом без машинистов.
По данным радиостанции France Info, в Париже курсируют лишь около трети трамваев и не более 40% автобусов.
Напомним, ранее во Франции образовались 300-километровые пробки из-за забастовки. Президент Эмманюэль Макрон в то же время заявил о своем "спокойствии и решимости провести реформу" пенсионной системы.