Сб, 7.12.2019
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Забастовки парализовали транспортное сообщение во Франции

"Желтые жилеты". Фото иллюстративное

ФОТО: REUTERS /Regis Duvignau

Во Франции из-за пенсионной реформы третий день продолжается забастовка, со ссылкой на RFI пишет Корреспондент.net. Из-за протестов парализовано парижское метро и французская железная дорога, а также заблокированы автомагистрали.

К протестам из-за пенсионной реформой добавились перекрытия магистралей из-за протестов транспортных компаний против роста цен на дизельное топливо.

По данным Национального общества французских железных дорог SNCF, в субботу, 7 декабря, обеспечивается работа лишь одного из шести скоростных поездов TGV, бюджетных поездов Ouigo и пригородных электричек в Париже и столичном регионе Иль-де-Франс.

Кроме того, не отменены лишь 5% поездов дальнего следования Intersités и региональных Ter.

Управление транспорта в Париже сообщило о закрытии девяти линий метрополитена. В полной мере работают лишь две линии, на которых курсируют поезда, управляемые электронным способом без машинистов.

По данным радиостанции France Info, в Париже курсируют лишь около трети трамваев и не более 40% автобусов.

Напомним, ранее во Франции образовались 300-километровые пробки из-за забастовки. Президент Эмманюэль Макрон в то же время ​​заявил о своем "спокойствии и решимости провести реформу" пенсионной системы.

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