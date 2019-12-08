Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул 4 чемпионских пояса

Поединок между Джошуа и Руисом состоялся в ночь на воскресенье, 8 декабря, в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. В итоге судьи признали победу Джошуа - 118:110, 118:110, 118:110.

Уже в первом раунде британский боксёр рассёк бровь Руису и на протяжении всего боя изматывал соперника движениями и активными действиями в ринге. Стоит отдать должное, что американец неплохо держался и отвечал ударами по корпусу.

Таким образом, Джошуа вернул себе чемпионские пояса в тяжёлом весе по четырём версиям - WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Напомним, что в первом очном поединке, который состоялся в июне, Руис сенсационно отправил Джошуа в технический нокаут в седьмом раунде.