Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул 4 чемпионских пояса

Британский боксёр-тяжеловес Энтони Джошуа взял реванш у американца Энди Руиса и вернул чемпионские пояса в тяжёлом весе по четырём версиям - WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Поединок между Джошуа и Руисом состоялся в ночь на воскресенье, 8 декабря, в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. В итоге судьи признали победу Джошуа - 118:110, 118:110, 118:110.
Уже в первом раунде британский боксёр рассёк бровь Руису и на протяжении всего боя изматывал соперника движениями и активными действиями в ринге. Стоит отдать должное, что американец неплохо держался и отвечал ударами по корпусу.
Таким образом, Джошуа вернул себе чемпионские пояса в тяжёлом весе по четырём версиям - WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Напомним, что в первом очном поединке, который состоялся в июне, Руис сенсационно отправил Джошуа в технический нокаут в седьмом раунде.
Теперь в активе Джошуа 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение. У 30-летнего Руиса 33 победы (22 нокаутом) и два поражения. Будет ли третий бой между Джошуа и Руисом - узнаем совсем скоро!
Count ‘em 🦁— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 7, 2019
👑 IBF
👑 WBA
👑 WBO
👑 IBO
World Heavyweight Champ ✌️#RuizJoshua2 #ClashOnTheDunes pic.twitter.com/gv7qENtgto