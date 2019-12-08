В районе приюта Mežavairogi была найдена охотничья яма с останками зверей

Хотя изначально были подозрения, что там находятся мёртвые животные из приюта, коллектив охотников Rieksti из Кекавы признаёт - неприятная находка принадлежит им. Охотники пояснили, что закон не нарушен, но останки животных будут похоронены только в конце охотничьего сезона. Об этом сообщает программа "Панорама" LTV.

В темноте и во время дождя содержимое ямы, которую заметили собачники в середине дня, нельзя увидеть, однако на фотографиях, сделанных днём, видно, что там находятся шкуры животных.

Первая мысль очевидцев была, что это массовое захоронение животных приюта. Однако представитель коллектива охотников Rieksti признает, что за содержимое ямы ответственны охотники - она находится на их частной собственности и ничего незаконного не происходит.

"Связи с Mežvairogi нет никакой. Они вошли в частную собственность. Это охотничья яма, куда кладём шкуры животных. Ничего не нарушается! Это только вопрос этики", - отметил представитель коллектива Rieksti Айгарс Приеде.

Напомним, ранее съемочная группа "Русского вещания" LTV7 на территории приюта Mežavairogi сняла шокирующие кадры - в мусорных баках находились останки тел собак, котов, косуль, а маркировки на контейнерах гласили "макулатура". После этого защитники животных уделяют особое внимание всему, что связано с этим приютом. Полиция выслушала этим вечером вызвавших их, владельца и других вовлеченных лиц, а затем примет решение о дальнейших действиях.