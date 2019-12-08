Рига: из-за горящего праздничного венка пришлось эвакуироваться 70 жильцам дома
В Риге из-за возгорания адвентского венка и стола под ним из дома на ул. Гростонас пришлось эвакуироваться 70 жильцам, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Ugunsgrēks vienā no daudzstāvu mājām "Skanstes virsotnes" #Rīga #Latvija Dega dzīvoklis deviītājā stāvā. Cietušo nav.— BreakingLV (@breakinglv) December 7, 2019
aculiecinieka video via @sadursme pic.twitter.com/4liXxstFfs
Вызов на улицу Гростонас пожарные получили в 20:41. Еще до прибытия VUGD своими силами из здания эвакуировались 70 человек. К 22:05 работы по тушению пожара были завершены.
VUGD напоминает, что адвентские венки, если в них зажжены свечи, ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.
Для возгорания не нужно даже прямого соприкосновения венка с огнем - достаточно тепла, которое дает свеча.
За прошедшие сутки VUGD получила 37 вызовов, из которых 10 были вызовами на тушение пожаров, 19 - на спасательные работы, а 8 вызовов были ложными.