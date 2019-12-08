Рига: из-за горящего праздничного венка пришлось эвакуироваться 70 жильцам дома

Вызов на улицу Гростонас пожарные получили в 20:41. Еще до прибытия VUGD своими силами из здания эвакуировались 70 человек. К 22:05 работы по тушению пожара были завершены.

VUGD напоминает, что адвентские венки, если в них зажжены свечи, ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.

Для возгорания не нужно даже прямого соприкосновения венка с огнем - достаточно тепла, которое дает свеча.