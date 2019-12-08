Вс, 8.12.2019
Когда я упала, я почувствовала очень сильную боль в спине и в то же время сразу поняла, что не чувствую ног. Я стала кричать, потому что боль была ужасная, и я поняла, что на площадке нет скорой помощи. Евгения Асонова, гимнастка, пострадавшая в Риге

Рига: из-за горящего праздничного венка пришлось эвакуироваться 70 жильцам дома
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ФОТО: twitter.com/BreakingLv

В Риге из-за возгорания адвентского венка и стола под ним из дома на ул. Гростонас пришлось эвакуироваться 70 жильцам, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на улицу Гростонас пожарные получили в 20:41. Еще до прибытия VUGD своими силами из здания эвакуировались 70 человек. К 22:05 работы по тушению пожара были завершены.

VUGD напоминает, что адвентские венки, если в них зажжены свечи, ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.

Для возгорания не нужно даже прямого соприкосновения венка с огнем - достаточно тепла, которое дает свеча.

За прошедшие сутки VUGD получила 37 вызовов, из которых 10 были вызовами на тушение пожаров, 19 - на спасательные работы, а 8 вызовов были ложными.

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