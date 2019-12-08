"Пользовался для удовлетворения похоти". Ван Дейк изменял беременной девушке с порнозвездой

11 мая "Селтик" на домашнем стадионе "Селтик Парк" завоевал чемпионство. Во время празднования Рик с Ван Дейком фотографировались вместе с чемпионским кубком. На снимке счастливая пара обнимается, однако спортсмен уже заранее, 10 мая, договорился о встрече со своей любовницей.

Журналист The Sun, выслеживавший любовников, утверждает, что видел внутри машины Ван Дейка вместе с Джорджи, одетую в короткое леопардовое платье. Какое-то время авто простояло на парковке, а затем уехало в неизвестном направлении.

Следующая встреча произошла спустя несколько недель. На конец мая у Ван Дейка и Рик был назначен отпуск на Мальдивах. Однако спортсмен начал каникулы интереснее. Рик уехала немного раньше, чтобы посетить семью в Нидерландах. Спортсмен же спустя 30 минут после отъезда привёл домой Джорджи.

Журналист The Sun следил за спортсменом у его дома и сделал несколько фотографий. Главное, пишет Sports.ru - снимки являются подтверждением этого романа.

Есть вероятность, что футболист догадывался о слежке, поскольку перед встречей с Джорджи он попросил её "замаскироваться", однако та не исполнила просьбу.

Когда Джорджи попала в квартиру, её шокировали детская коляска и игрушки, спортсмен не рассказал любовнице о том, что они с Рик ждут ребёнка. Неизвестно, чем закончилась эта встреча, однако после этого любовники расстались.

"У Вирджила нет никакого уважения к матери его ребёнка!", – приводит слова Джорджи Sports.ru. "Когда он приглашал к себе домой, я была вынуждена красться мимо детской коляски и личных вещей Рик. Я не могла поверить, что он так обращается с девушками. Вирджил использовал меня, чтобы просто удовлетворить свою похоть".

Издание попросило комментарии спортсмена, однако он не ответил.

Репутация голандца же осталась безупречной. Во-первых, тогда похождения спортсмена никому не были интересны. Во-вторых, выходка Вирджила не была так кошмарна, если сравнивать с другими спортсменами, которые не всегда являются примерами для подражания.

Измена не разрушила отношений Ван Дейка и Рик. В сентябре 2014-го у пары родился ребёнок, а через три года они сыграли свадьбу. Об этой ситуации больше ничего не напоминает, соцсети пары разрываются от признаний в любви.

ФОТО: youtube.com/watch?v=IiaUjmKujvw

"Я люблю тебя не только за то, кто ты, но и за то, кто я, когда ты рядом со мной", – признается Рик любимой в Instagram.

А что с Джорджи?

Сначала в измене спортсмена обвинили Джорджи. В Сети девушке постоянно угрожали, а один раз в Шотландии в неё бросили стакан. Спустя несколько месяцев после этой истории девушка удалила соцсети и заявила, что прекращает карьеру порноактрисы.

Девушка прошла курсы медсестёр, успев немного поработать по специальности, однако в 2018-м вернулась в порноиндустрию.

"Я люблю эту работу, я не могу без неё", – говорила Джорджи.