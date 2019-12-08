"Пользовался для удовлетворения похоти". Ван Дейк изменял беременной девушке с порнозвездой

Почти за два года нидерландский футболист Вирджил Ван Дейк смог стать одним из важнейших игроков "Ливерпуля", а в декабре этого года занял второе место в борьбе за "Золотой мяч".
Как пишет Sports.ru, любовь к спортсмену подогревается не только практически безупречной игрой, но и его историей: 12-летнего Ван Дейка бросил отец, в 16 он мыл посуду за смешные деньги, а в 19 едва не погиб - даже написал завещание.
Получив успех и славу, Вирджил всё ещё был добрым человеком: после матча сборной Нидерландов он подбадривал судью, у которого накануне скончалась мать, и привозил своим детским тренерам майку сборной с автографом.
Однако его биография не так безупречна, как может показаться на первый взгляд.
В 2013-м году Ван Дейка из малоизвестного "Гронингена" за 2,6 млн евро взяли в шотландский "Селтик".
В Глазго Ван Дейк прибыл с любимой - голубоглазой блондинкой (на тот момент) Рик Ноитдегадт. Как пишет Sports.ru, пара неразлучна ещё со школы. Ей пришлось похоронить карьеру, чтобы поехать с любимым.
Спустя полгода, проведённых в Шотландии, Вирджил и "Селтик" рвались к чемпионству, а Рик в феврале сообщила, что беременна. Казалось, что будущие родители очень счастливы... Но выяснилось, что всё это время у спортсмена была другая.
7 июня 2014-го британское издание The Sun опубликовало статью с заголовком "Крыса "Селтика" и порнозвезда. Ван Дейк изменял беременной девушке с моделью".
СМИ стало известно, что всю весну 2014 года спортсмен тайно встречался с популярной шотландской порноактрисой Джорджи Лайалл.
29-летняя (на 7 лет старше Ван Дейка) Джоржи - очень популярная порноактриса у себя на родине. Поклонники периодически зовут её на свидания и посылают подарки.
Sports.ru пишет, что скорее всего Вирджил выбрал именно Джорджи, поскольку внешне они с Рик очень похожи.
Издание The Sun провело расследование, узнав все детали романа: секретный телефон для переписок, просьбы надевать шляпу для маскировки, девушка приходила на встречи без нижнего белья.
Ван Дейк познакомился с порнозвездой в конце февраля - примерно, когда Рик сообщила о беременности. Вирджил первым написал Джорджи.
Девушка редко выбиралась в Глазго, поэтому обычно они много переписывались. Чтобы скрыть тайный роман от Рик Вирджил приобрёл секретный телефон и другую симку.
В апреле спортсмен рассказал любовнице, где он живёт в отеле "Дакота" (там "Селтик" остаётся перед матчами). Он несколько раз звал порнозвезду на командные вечеринки. Как выяснило издание, любовники виделись вживую, по меньшей мере, три раза (но, вероятнее всего, виделись чаще).
11 мая "Селтик" на домашнем стадионе "Селтик Парк" завоевал чемпионство. Во время празднования Рик с Ван Дейком фотографировались вместе с чемпионским кубком. На снимке счастливая пара обнимается, однако спортсмен уже заранее, 10 мая, договорился о встрече со своей любовницей.
Журналист The Sun, выслеживавший любовников, утверждает, что видел внутри машины Ван Дейка вместе с Джорджи, одетую в короткое леопардовое платье. Какое-то время авто простояло на парковке, а затем уехало в неизвестном направлении.
Следующая встреча произошла спустя несколько недель. На конец мая у Ван Дейка и Рик был назначен отпуск на Мальдивах. Однако спортсмен начал каникулы интереснее. Рик уехала немного раньше, чтобы посетить семью в Нидерландах. Спортсмен же спустя 30 минут после отъезда привёл домой Джорджи.
Журналист The Sun следил за спортсменом у его дома и сделал несколько фотографий. Главное, пишет Sports.ru - снимки являются подтверждением этого романа.
Есть вероятность, что футболист догадывался о слежке, поскольку перед встречей с Джорджи он попросил её "замаскироваться", однако та не исполнила просьбу.
Когда Джорджи попала в квартиру, её шокировали детская коляска и игрушки, спортсмен не рассказал любовнице о том, что они с Рик ждут ребёнка. Неизвестно, чем закончилась эта встреча, однако после этого любовники расстались.
"У Вирджила нет никакого уважения к матери его ребёнка!", – приводит слова Джорджи Sports.ru. "Когда он приглашал к себе домой, я была вынуждена красться мимо детской коляски и личных вещей Рик. Я не могла поверить, что он так обращается с девушками. Вирджил использовал меня, чтобы просто удовлетворить свою похоть".
Издание попросило комментарии спортсмена, однако он не ответил.
Репутация голандца же осталась безупречной. Во-первых, тогда похождения спортсмена никому не были интересны. Во-вторых, выходка Вирджила не была так кошмарна, если сравнивать с другими спортсменами, которые не всегда являются примерами для подражания.
Измена не разрушила отношений Ван Дейка и Рик. В сентябре 2014-го у пары родился ребёнок, а через три года они сыграли свадьбу. Об этой ситуации больше ничего не напоминает, соцсети пары разрываются от признаний в любви.
"Я люблю тебя не только за то, кто ты, но и за то, кто я, когда ты рядом со мной", – признается Рик любимой в Instagram.
А что с Джорджи?
Сначала в измене спортсмена обвинили Джорджи. В Сети девушке постоянно угрожали, а один раз в Шотландии в неё бросили стакан. Спустя несколько месяцев после этой истории девушка удалила соцсети и заявила, что прекращает карьеру порноактрисы.
Девушка прошла курсы медсестёр, успев немного поработать по специальности, однако в 2018-м вернулась в порноиндустрию.
"Я люблю эту работу, я не могу без неё", – говорила Джорджи.
По возвращению фанатов у Джорджи стало ещё больше. В 2018-м Джорджи стала самой популярной порномоделью в Великобритании, пишет Sports.ru.