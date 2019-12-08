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  • Во время благотворительного забега Дедов Морозов пройдет сбор средств для организации "Др. Клоун"

Во время благотворительного забега Дедов Морозов пройдет сбор средств для организации "Др. Клоун"

Благотворительный забег Дедов Морозов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 8 декабря, в 11:30 на Домской площади начнется ежегодный благотворительный забег Дедов Морозов.

Участники путем покупки билетов пожертвовали средства благотворительной организации "Др. Клоун", сообщил агентству LETA представитель организаторов мероприятия Александр Сваревский.

В этом году благотворительный забег Дедов Морозов пройдет в 12-й раз, и принять участие в нем может любой человек, купивший билет.

Доходы от продажи билетов на участие в забеге будут переданы благотворительной организации "Др. Клоун", члены которой помогают детям, попавшим в больницу, преодолеть негативные эмоции, что способствует их выздоровлению.

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