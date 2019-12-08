На Рижской объездной дороге столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие

На Рижской объездной дороге A5 (Саласпилс-Бабите), на расстоянии двух километров от Яунмарупе, произошло столкновение трех автомашин марок Lexus, Volkswagen и Аudi. Полиция получила вызов на место дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в 9:21.