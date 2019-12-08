На Рижской объездной дороге столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие

В результате столкновения трех автомобилей на Рижской объездной дороге неподалеку от Яунмарупе пострадали три человека, сообщили агентству LETA в Госполиции.
На Рижской объездной дороге A5 (Саласпилс-Бабите), на расстоянии двух километров от Яунмарупе, произошло столкновение трех автомашин марок Lexus, Volkswagen и Аudi. Полиция получила вызов на место дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в 9:21.
По имеющейся в распоряжении Госполиции информации, в результате ДТП пострадали три человека, двое из которых являются водителями транспортных средств.
Госполиция также сообщила, что движение транспортных средств на месте ДТП частично ограничено, поэтому водителям рекомендуется выбирать другой маршрут.
Divu apvidus auto avārija uz Rīgas apvedceļa (Babīte-Salaspils) #A5, 2 km pēc #Jaunmārupe. Satiksme apgrūtināta. Policija aicina izmantot apbraucamos ceļus.— BreakingLV (@breakinglv) December 8, 2019
📸 Vitālijs Ņikitins pic.twitter.com/98vVP2oiW5