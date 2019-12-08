После реформы самоуправлений число депутатов может сократиться вполовину

Таким образом, общее число муниципальных депутатов в стране может сократиться до 750 человек.

На данный момент в Латвии работают 1614 муниципальных депутатов из 119 самоуправлений. Однако, поскольку число самоуправлений в результате административно-территориальной реформы может сократиться до 39, по мнению VARAM, необходимо внести изменения в правовое регулирование, обеспечив, чтобы число депутатов муниципалитетов, образованных в новых территориальных единицах, соответствовало числу жителей.

Поправки, разработанные VARAM, предусматривают, что в муниципалитетах, где после проведения реформы будет проживать до 30 000 жителей, будут работать 15 депутатов, а в муниципалитетах с населением от 30 001 до 60 000 жителей - 19 депутатов.

В самоуправлениях с населением более 60 000 человек будут работать 23 депутата, а в Риге по-прежнему будет 60 депутатов.

Согласно подсчетам VARAM, сокращение числа депутатов на 864 человека позволит экономить 995 328 евро в год.

Данные расчеты основаны на том факте, что почасовая ставка депутата с учетом лимита заработной платы депутатов, указанного в законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, составляет 6,4 евро. "Предполагается, что один депутат в среднем работает 15 часов в месяц", - указывает VARAM.