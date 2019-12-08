Вс, 8.12.2019
Когда я упала, я почувствовала очень сильную боль в спине и в то же время сразу поняла, что не чувствую ног. Я стала кричать, потому что боль была ужасная, и я поняла, что на площадке нет скорой помощи. Евгения Асонова, гимнастка, пострадавшая в Риге
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После реформы самоуправлений число депутатов может сократиться вполовину

Воздушный шарик с надписью "Реформа"

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

После реформы самоуправлений число муниципальных депутатов может сократиться на 864 человека или 54%, следует из подготовленных Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) поправок к закону о выборах в думу города республиканского значения и краевую думу, которые во вторник, 10 декабря, планируется рассмотреть в правительстве.

Таким образом, общее число муниципальных депутатов в стране может сократиться до 750 человек.

На данный момент в Латвии работают 1614 муниципальных депутатов из 119 самоуправлений. Однако, поскольку число самоуправлений в результате административно-территориальной реформы может сократиться до 39, по мнению VARAM, необходимо внести изменения в правовое регулирование, обеспечив, чтобы число депутатов муниципалитетов, образованных в новых территориальных единицах, соответствовало числу жителей.

Поправки, разработанные VARAM, предусматривают, что в муниципалитетах, где после проведения реформы будет проживать до 30 000 жителей, будут работать 15 депутатов, а в муниципалитетах с населением от 30 001 до 60 000 жителей - 19 депутатов.

В самоуправлениях с населением более 60 000 человек будут работать 23 депутата, а в Риге по-прежнему будет 60 депутатов.

Согласно подсчетам VARAM, сокращение числа депутатов на 864 человека позволит экономить 995 328 евро в год.

Данные расчеты основаны на том факте, что почасовая ставка депутата с учетом лимита заработной платы депутатов, указанного в законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, составляет 6,4 евро. "Предполагается, что один депутат в среднем работает 15 часов в месяц", - указывает VARAM.

Планируется, что нынешние муниципальные депутаты продолжат свою работу до первого заседания думы, избранной на муниципальных выборах 2021 года, которое должно быть созвано 1 июля 2021 года.

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