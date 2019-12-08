Трагический пожар в Дели: министерство иностранных дел выражает соболезнования Индии

Министерство иностранных дел от имени Латвии выражает соболезнования Индии в связи с трагическим пожаром в Дели, в результате которого пострадало и погибло множество людей, гласит запись на страничке министерства в социальной сети Twitter.
Ārlietu ministrija izsaka līdzjūtību Indijai saistībā ar traģisko ugunsgrēku, kurā ir daudz bojā gājušo un ievainoto. Novēlam drīzu atveseļošanos cietušajiem.— Ārlietu ministrija (@Arlietas) December 8, 2019
Министерство желает пострадавшим скорейшего выздоровления.
Сегодня, 8 декабря, по меньшей мере 43 человека погибли в результате пожара на заводе в столице Индии - Дели.
По словам представителя полиции Дели Мандипа Сингха Рандавы, большую часть погибших составили рабочие, которые спали в четырехэтажном здании на узкой улочке в районе Анадж Манди. Завод расположен в старом районе Дели, где различные фабрики и склады расположены близко друг к другу на узких улицах.
LATEST: More than 40 people have died in a fire in one of the oldest markets in India's capital, New Delhi.— Al Jazeera News (@AJENews) December 8, 2019
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"Было выведено более 60 человек, 43 из которых погибли, главным образом от вдыхания ядовитых паров", - сказал Рандава. Еще 15-20 человек были доставлены в близлежащие больницы.
Представитель полиции отметил, что в здании было много легковоспламеняющихся пластиковых материалов и бумаги, которые при горении выделяют ядовитые пары. Двое полицейских и двое пожарных, работавших на месте происшествия, были также доставлены в больницу с отравлением.
На данный момент спасательные работы завершены. Как только место пожара остынет, работу начнут судебные эксперты.
Представитель полиции Дели сообщил, что информация о пожаре была получена в 5:22 (1:52 по латвийскому времени). Предварительная информация указывает на то, что причиной пожара стало короткое замыкание.
Подобные происшествия в Индии, к сожалению, не являются редкостью из-за повсеместных нарушений стандартов безопасности.