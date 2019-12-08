Члену правления РСЛ предъявили обвинение за отрицание оккупации Латвии

Как сообщалось ранее, СГБ начала уголовный процесс против Филея в связи с его публикацией в социальной сети Facebook, где он поздравляет читателей с годовщиной 17 июня 1940 года. Как указывает СГБ, Филей в своей публикации, отбирая и интерпретируя исторические события в собственных интересах, отрицал оккупацию Латвии, произошедшую 17 июня 1940 года, и преподнес это трагическое событие как благоприятное для народа Латвии.