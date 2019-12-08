Члену правления РСЛ предъявили обвинение за отрицание оккупации Латвии

Прокуратура Рижского судебного округа предъявила обвинение члену правления Русского союза Латвии (РСЛ) Александру Филею за отрицание оккупации Латвии.
Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству LETA, что Филей своей вины не признает. На данный момент продолжается досудебное расследование по данному делу.
До передачи дела в прокуратуру его расследованием занималась Служба государственной безопасности (СГБ).
Как сообщалось ранее, СГБ начала уголовный процесс против Филея в связи с его публикацией в социальной сети Facebook, где он поздравляет читателей с годовщиной 17 июня 1940 года. Как указывает СГБ, Филей в своей публикации, отбирая и интерпретируя исторические события в собственных интересах, отрицал оккупацию Латвии, произошедшую 17 июня 1940 года, и преподнес это трагическое событие как благоприятное для народа Латвии.
За публичное прославление, отрицание и оправдание военных преступлений СССР против Латвии и ее жителей закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.