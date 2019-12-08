Вступило в силу новое расписание поездов со значительными изменениями на всех маршрутах

С сегодняшнего (8 декабря) дня пассажиры поездов, курсирующих по 218 маршрутам, будут проводить в пути от одной до 36 минут меньше.

Поезда больше не будут останавливаться на восьми маленьких станциях. Речь идет о станциях "Дендрарий" и "Озолсала" по направлению на Крустпилс, а также "Балтэзерс", "Силциемс", "Бале", "Бренгули", "Седа" и "Сауле" по направлению на Валку.

Существенно снизится частота остановок на некоторых станциях. К примеру, по направлению на Скулте поезда впредь будут реже останавливаться на станциях "Инчупе" и "Кишупе", по направлению на Айзкраукле - на станциях "Румбула", "Дарзини", "Кайбала", "Мулдакменс", по направлению на Елгаву - на станции "Цена", а по направлению на Тукумс - на станциях "Кудра" и "Милзкалне".

С сегодняшнего дня (8 декабря) из Валмиеры в Ригу и обратно по рабочим дням на поезде можно будет добраться за один час и 42 минуты, так как маршрут экспресса Цесис-Рига-Цесис будет продлен до Валмиеры.

Расписание поездов также было дополнено рядом новых рейсов. К примеру, расписание дополнено новым субботним рейсом по маршруту Лиепая-Рига и воскресным рейсом по маршруту Рига-Лиепая.