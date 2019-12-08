Сын Валерии попал в страшную аварию и находится в больнице

Компания молодых людей отправилась в поездку по новой платной дороге. Молодые люди веселились и пели. В машине была новая возлюбленная Арсения, девушка по имени Лиана.

В какой-то момент машину занесло и она врезалась в отбойник.

Молодой человек разместил в сторис кадры, на который видно, что произошло ДТП. Издании сообщает, что у сына певицы разбита нижняя часть лица. Работники скорой помощи зашили парню губу и поместили в госпиталь.

"Арсений под Питером попал в аварию. Он в больнице со своей девушкой, у нее открытый перелом. Детский сад", - цитирует StarHit.ru слова близких парня.

Сам Шульгин подписал снимок словами: "Берегите себя".

Журналисты сообщают, что он сделал видеообращение, о том, что у него все хорошо. Его девушка получила перелом руки, но уже все хорошо.

"Жесть, конечно, но никто не гнал, ехали тихо, просто машину занесло из-за погодных условий", - сказал он.