Вс, 8.12.2019
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Сын Валерии попал в страшную аварию и находится в больнице

Валерия

ФОТО: https://www.instagram.com/valeriya/

Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин вместе с компанией друзей попал в страшное ДТП на новой трассе М-11 в направлении Санкт-Петербурга. Молодой человек госпитализирован. Об этом пишет издание StarHit.ru.

Компания молодых людей отправилась в поездку по новой платной дороге. Молодые люди веселились и пели. В машине была новая возлюбленная Арсения, девушка по имени Лиана.

В какой-то момент машину занесло и она врезалась в отбойник.

Молодой человек разместил в сторис кадры, на который видно, что произошло ДТП. Издании сообщает, что у сына певицы разбита нижняя часть лица. Работники скорой помощи зашили парню губу и поместили в госпиталь. 

"Арсений под Питером попал в аварию. Он в больнице со своей девушкой, у нее открытый перелом. Детский сад", - цитирует StarHit.ru слова близких парня. 

Сам Шульгин подписал снимок словами: "Берегите себя".

Журналисты сообщают, что он сделал видеообращение, о том, что у него все хорошо. Его девушка получила перелом руки, но уже все хорошо. 

"Жесть, конечно, но никто не гнал, ехали тихо, просто машину занесло из-за погодных условий", - сказал он. 

Напомним, что Арсений Шульгин младший сын Валерии от первого брака.

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