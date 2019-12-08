Мартин Дукурс стал вторым на первом этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Победу на первом этапе одержал немец Аксель Юнг, а Мартин Дукурс по сумме двух заездов отстал от него на 0,12 секунд. Третьим стал россиянин Александр Третьяков, который отстал от Юнга на 0,27 секунд.

Четвёртое и пятое матча заняли Александер Гаснер и Феликс Кайсингер из Германии, а замкнул шестёрку лучших Томас Дукурс, который отстал от пьедестала на 0,21 секунду, а от лидера - на 0,60 секунд.

На прошлогоднем Кубке мира Мартин Дукурс занял третье место, а его брат Томас Дукурс стал седьмым. Для обоих латвийских скелетонистов главными соревнованиями в этом сезоне станут чемпионат Европы в Сигулде, а также чемпионат мира в немецком Альтенберге.