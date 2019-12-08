Мартин Дукурс стал вторым на первом этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Латвийский скелетонист Мартин Дукурс завоевал серебро на первом этапе Кубка мира, который состоялся 8 декабря в американском Лейк-Плэсиде.
Победу на первом этапе одержал немец Аксель Юнг, а Мартин Дукурс по сумме двух заездов отстал от него на 0,12 секунд. Третьим стал россиянин Александр Третьяков, который отстал от Юнга на 0,27 секунд.
Четвёртое и пятое матча заняли Александер Гаснер и Феликс Кайсингер из Германии, а замкнул шестёрку лучших Томас Дукурс, который отстал от пьедестала на 0,21 секунду, а от лидера - на 0,60 секунд.
На прошлогоднем Кубке мира Мартин Дукурс занял третье место, а его брат Томас Дукурс стал седьмым. Для обоих латвийских скелетонистов главными соревнованиями в этом сезоне станут чемпионат Европы в Сигулде, а также чемпионат мира в немецком Альтенберге.
На следующей неделе в Лейк-Плэсиде состоится также второй этап Кубка мира. В январе соревнования продолжатся в Винтерберге, Ла-Плане, Инсбруке и Кенигзее. В феврале этап Кубка мира пройдёт в Санкт-Морице, Сигулде и Альтенберге.