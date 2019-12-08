На 22-м году жизни скончался известный американский рэпер

Американский хип-хоп исполнитель Juice WRLD (наст. имя - Джарад Энтони Хиггинс (Jarad Anthony Higgins)) скончался в Чикаго в здании аэропорта на 22-м году жизни. Обэтом сообщает TMZ.
Трагедия произошла в воскресенье в аэропорту Мидуэй в воскресенье. Причиной мог стать сердечный приступ.
По прилету у артиста было обнаружено кровотечение изо рта. Была вызвана бригада "Скорой помощи", которая доставила Джарада в больницу. Но скоро медики сообщили о его смерти. Официальная причина трагедии не называется.
Артист стал известен в 2018 году, после выхода песни "Lucid Dreams". Еще одним его хитом стал трек "All Girls Are the Same".
Свой псевдоним молодой человек выбрал после просмотра картины "Авторитет" (1992) с рэпером Тупаком Шакуром.