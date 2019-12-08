На 22-м году жизни скончался известный американский рэпер

Трагедия произошла в воскресенье в аэропорту Мидуэй в воскресенье. Причиной мог стать сердечный приступ.

По прилету у артиста было обнаружено кровотечение изо рта. Была вызвана бригада "Скорой помощи", которая доставила Джарада в больницу. Но скоро медики сообщили о его смерти. Официальная причина трагедии не называется.