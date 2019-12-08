Вс, 8.12.2019
Я считаю, что виновники - это организаторы соревнований, потому что они должны были обеспечивать безопасность на этом турнире. Евгения Асонова, гимнастка, пострадавшая в Риге

На 22-м году жизни скончался известный американский рэпер

ФОТО: https://www.instagram.com/juicewrld999

Американский хип-хоп исполнитель Juice WRLD (наст. имя - Джарад Энтони Хиггинс (Jarad Anthony Higgins)) скончался в Чикаго в здании аэропорта на 22-м году жизни. Обэтом сообщает TMZ.

Трагедия произошла в воскресенье в аэропорту Мидуэй в воскресенье. Причиной мог стать сердечный приступ. 

По прилету у артиста было обнаружено кровотечение изо рта. Была вызвана бригада "Скорой помощи", которая доставила Джарада в больницу. Но скоро медики сообщили о его смерти. Официальная причина трагедии не называется.  

Артист стал известен в 2018 году, после выхода песни "Lucid Dreams". Еще одним его хитом стал трек "All Girls Are the Same". 

Свой псевдоним молодой человек выбрал после просмотра картины "Авторитет" (1992) с рэпером Тупаком Шакуром. 

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