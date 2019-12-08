Вс, 8.12.2019
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Уже в среду откроют железнодорожный переезд под Брасским мостом

Уже в среду откроют железнодорожный переезд под Брасским мостом

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду, 11 декабря, в 5 часов, для двустороннего движения будет открыт железнодорожный переезд под Брасским мостом, который соединит ул. Клуса с ул. Гауяс, сообщила агентству LETA представитель департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте.

Для обеспечения безопасности движения на переезде будет перекрыт отрезок ул. Лактас у Брасского моста. Движение по самому Брасскому путепроводу будет полностью перекрыто для всех транспортных средств, за исключением общественного транспорта, который будет курсировать как и прежде.

Рижская дума призывает жителей заблаговременно планировать свои маршруты передвижения на упомянутом участке, учитывая, что в пути придется провести больше времени. В связи с изменениями организации движения вблизи путепровода будут размещены информационные дорожные знаки. В случае возникновения вопросов жители могут обращаться в Центр управления сообщением Рижской думы по бесплатному информационному телефону 8000 3600.

По словам Диманте, вскоре будут начаты консервация Брасского моста и перестройка трамвайных путей, чтобы можно было возобновить движение низкопольных трамваев, обеспечив удобное перемещение пассажиров из Межапарка в центр города.

Как сообщалось, на Брасском мосту будут отремонтированы несущие конструкции, дорожное покрытие, трамвайные пути, заменены перила и система освещения. Стоимость работ предположительно составит около 10,87 млн евро.

Галерея: Брасовский мост

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