Уже в среду откроют железнодорожный переезд под Брасским мостом

Для обеспечения безопасности движения на переезде будет перекрыт отрезок ул. Лактас у Брасского моста. Движение по самому Брасскому путепроводу будет полностью перекрыто для всех транспортных средств, за исключением общественного транспорта, который будет курсировать как и прежде.

Рижская дума призывает жителей заблаговременно планировать свои маршруты передвижения на упомянутом участке, учитывая, что в пути придется провести больше времени. В связи с изменениями организации движения вблизи путепровода будут размещены информационные дорожные знаки. В случае возникновения вопросов жители могут обращаться в Центр управления сообщением Рижской думы по бесплатному информационному телефону 8000 3600.

По словам Диманте, вскоре будут начаты консервация Брасского моста и перестройка трамвайных путей, чтобы можно было возобновить движение низкопольных трамваев, обеспечив удобное перемещение пассажиров из Межапарка в центр города.

Как сообщалось, на Брасском мосту будут отремонтированы несущие конструкции, дорожное покрытие, трамвайные пути, заменены перила и система освещения. Стоимость работ предположительно составит около 10,87 млн евро.