Как звезды провели выходные: самые свежие фотографии

Еженедельно Русский TVNET предлагает узнать, как богатые и знаменитые представители российского шоу-бизнеса проводят свои выходные.
Вот уже в 13-й раз отвели с Лерой @leratv Ежегодный Фестиваль «Песня Года». 6-часовой марафон, свыше 50 артистов, тонны звука, света, блесток и таланта ). Все для того, чтобы вы , проснувшись после Нового года 1 и 2 января, посмотрели это шоу по телевизору на канале Россия! Не пропустите! #сергейлазарев #леракудрявцева #песнягода Мой костюм: @billionaireinternational
Субботний эксперимент прошел успешно. Спасибо вам, подписчики! Подтверждается факт, что вас менее интересует благотворительность и социальные проекты, чем моя личная жизнь 🤷♀ Оказывается многим интереснее трепать языком с дивана, чем выразить радостные эмоции счастью других, или совершить что-то созидательное, да или просто пойти в зал и поработать и привести свои телеса в форму. Какой-то дикий взрыв комментариев и лайков под моим постом, где я провожу вечер с любимыми, готовлю плов, мы смеёмся и расслаблено проводим время. В то время, как видео моего концерта с детьми имеет в 10 раз меньше просмотров... Какой контент интереснее решать конечно вам😂 Но зачем быть такими злыми и жить в ненависти? Живите позитивом и радостью! Давайте веселиться и радоваться позитиву друг друга, а не осуждать за него!😊 У каждого из нас своя жизнь, в которой каждый отдыхает и работает как хочет. Я считаю, что высказывать непрошенное мнение о внешности и давать советы, в чем ходить дома перед любимым человеком и домашними, это как минимум бестактно! Но у каждого есть право выбора, у каждого свои интересы и мысли. Но главное, чтобы мысли были светлыми, а слова действия добрыми. Чувство самоиронии мне присуще всегда!😊 Умейте смеяться над собой🤷♀ , радоваться жизни, и жить станет интереснее. У меня к вам вопрос. Почему человек, который готовит дома плов, обязательно должен быть пьяный? Или это в ваших семьях так? Но зачем тогда проецировать это на меня? А пока мой шпагат набирает рекордное количество комментариев и лайков, пользуясь случаем я приглашаю вас на мое выступление😘 правда на 9 декабря уже все пригласительные распространены. Есть следующий спектакль 17 го в г.Ступино. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #зима #мир
Вы вообще понимаете, КАК быстро летит время?! Я вот только недавно носилась с тестом(я не про экономическую теорию)😅, а тут «дратути!». Оказывается, у меня в животике (животик - мягко сказано, у меня прям настоящая двушка в центре Москвы для ребёнка😅) самый настоящий совёнок, если мать хочет ночью спать, это не значит, что у маленького человека такие же планы. Повертеться! Покрутиться! Пнуть! Эт! Да! Честно скажу, я переживаю когда он крутится, до меня сразу доходит, что внутри живое маленькое продолжение меня и моего мужа. Так , ты вроде ходишь с животом и ходишь , а тут начинаешь думать на сколько все хрупко, какая это большая ответственность, сколько всего нам предстоит пройти и становится немного не по себе. А если не справимся ? Отвернешься в окно с отцом посмотреть, а маленький человек начнёт снимать социальные ролики😂 короче! Совсем скоро нам предстоит познакомиться с ребёнком ... и с совершенно новым для нас миром 🐒😻 дух захватывает!
Приближается самый волшебный праздник- Новый год! Для меня всегда он был связан с чудесами и сюрпризами! Даже сейчас, будучи взрослой, я верю в его сказочную силу и безусловную вероятность осуществления загаданных под бой курантов желаний. Когда я была маленькой, мои детские мечты были простыми мечтами беззаботного ребёнка, я просила у Деда Мороза всегда что-то материальное, в основном, кукол, дома для них и всё такое, а однажды- тамагочи :) И всё это возможно было купить! Чем старше я становилась, тем более неосязаемыми и не имеющими денежного эквивалента становились желаемые подарки судьбы, как здоровье, достижения, приносящая достаток работа по сердцу, любимый мужчина, крепкая семья...Хотя и от конкретных вещественных формулировок я не отказываюсь, если чего-то действительно хочется :) Я принимаю участие в новогоднем флешмобе #детскиемечты от @mastercard.ru в поддержку @detibabochki_fund Вы тоже можете поддержать акцию, оплачивая покупки картой Mastercard в декабре (% от от покупок будет перечислен в 12 благотворительных фондов) и участием в челлендже #детскиемечты 1. Опубликуйте свою детскую новогоднюю фотографию и расскажите о своей детской мечте! 2. Не забудьте рассказать о благотворительной кампании Mastercard и почему вам важно принять в ней участие. 3. Добавьте хештэги #mastercard #фонддетибабочки #детскиемечты 4.Передайте эстафету друзьям!
У меня остался огромный фотоархив, который я спасла после смерти папы Игоря. Я систематизировала все фотографии, большой альбом взяла племянница Игоря, часть фотографий я выслала старшей дочери Игоря. И две большие коробки остались у нас с Игорем. Сейчас я уже сделала пять альбомов. И заказала ещё столько же, потому что не влезло. Это все я делаю для моей дочери. Это родители Игоря. Смотрите, как влюблённо Евгений Иванович смотрит на жену. Красивая фотография.
Вы же помните куда идёте на новогодние праздники??!! 🤪 Мы с @garikkharlamov и @a_kharlamova_ уже ждём не дождёмся шоу для всей семьи «СеРверный полюс» ☄️, где я играю одну из главных ролей. Это современная высокотехнологичная новогодняя ёлка с уникальными мастер-классами, представлением и подарком, который не купишь в магазине!🎄🎅🏻 Дети будут своими руками делать бенгальские огни ✨, которые они потом смогут зажечь дома на празднике 😳; рассматривать снежинки и льдинки сквозь окуляр настоящих исследовательских микроскопов 🔬❄️; создадут светящуюся научную ёлочную игрушку и мн. др. 💥 Такого вы не увидите больше нигде!!!!!! С 20 декабря по 6 января в большом зале РАН! Подробности и билеты по ссылке в шапке моего профиля!! ☝🏻
Друзья, спасибо всем за беспокойство. Во избежание кривотолков, скажу: Арсений действительно попал в аварию недалеко от Питера. В машине было несколько человек, во время инцидента он спал на заднем сидении. . Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжёлая досталась девушке- у неё перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы. Дорогие мои, если есть возможность избежать путешествия на автомобиле в зимний сезон, то надо это делать, дороги слишком опасны. Берегите себя. @arseniy_shulgin
У меня 01:00 🕐 #джетлаг А вставать через 5 часов на серф! Наконец-то поеду ловить волну 🏄♀️спустя долгое время ! Последний раз держала доску 2,5 года назад. Уже чувствую себя как 🐮 корова 🐄 на льду. Подскажите, как уснуууууть? Раньше у меня не было бессонницы, я ведь каждые 3 дня сменяла часовой пояс и климатическую зону , а теперь наверное ВОЗРАСТ сказывается 😆😆😆😁 Фото - @igor_brehov - талантливый невероятно ❤️❤️❤️ Mua&hair - @yanabuzychkina Style - @sima_simmi & @alisaboha #регинатодоренко Украшения - @jewel4you И @belleyou.ru
ВНИМАНИЕ!! Важная инфа! Концерт завтра в Волгограде переносится на другую площадку! Вот адрес новой площадки: ⠀ 🎼Дворец культуры профсоюзов. Проспект Ленина, 4🎼 ⠀ Это рядом, просто зал лучше и удобнее. Ваши билеты действительны! ⠀ Я тут вот что поняла.. Если мне мой дирик поставит ещё хоть один концерт в этом месяце - я ее уволю 😂😂😂. А если серьезно - декабрь у артистов всегда полный треш. Пашем на максималках, выживаем как можем. Я вот сегодня между Ростовом и Волгоградом умудрилась проспать всю дорогу на последнем ряду спринтера, а мои парни по-очереди меня накрывали своими куртками заботливо 😂. Тур такой тур 😂. ⠀ А ещё я со времен ЛА не снимаю влог. Потому что ничего не меняется. Только гримерки и залы. Влог из тура был бы самым неинтересным влогом за всю историю моего канала 😂😂😂🤷♀️. ⠀ Как там ваши дела? Что в мире интересного происходит?😂 ⠀ Make-up by me Jewelry by @taigaopenspace
У меня есть один из любимых каналов в телеграмме. Антиглянец. Один из его админов-человек,которому я практически передала своего любимого ребенка- журнал SNC magazine. И ни разу не пожалела. Наталья Архангельская @arkhangelskaya_n продолжила делать классный журнал,пока нас всех в братской могиле не похоронил Федотов. Девчонки ,вы делаете лучший контент! Один ваш пост про Лопыреву чего стоит. Почему-то Вику все шеймят за отбитого у подруги мужа,а на самом деле шеймить нужно за совсем другое,оказывается. Я кстати тоже считаю,что как только деньги бывших богатых родственников потратятся Вика вернется на рынок тех,кто в вечном поиске)))) Читайте антиглянец: «Немного подробностей про молодых, Игоря Булатова и Вику Лопыреву. На пальчике Вики сверкает старое кольцо ("А у тебя разве его не было?" - удивляется даже интервьер на YouTube) - потому что нового шестикаратника нет. А нового нет, ибо Булатов, по свидетельству близкого к семье источника, "гол как сокол". Занимая по друзьям деньги, говорит про 20 миллионов долларов на заблокированных счетах, скромно умалчивая, что счета корпоративные. Разблокировать он их не может, потому что "Ташир" настоятельно предложил Игорю добровольно от всего отказаться. Он так и сделал. А ведь раньше у Булатова были деньги - и на личные самолеты Вики, оплаченные "Таширом", и 500 тысяч евро на известную ее должность. Он бы и вывел потихоньку деньги с корпоративных счетов если бы не Вика с ее внезапными фотографиями из Майами. Счета были перекрыты "Таширом" в один день. Инсайдеры дают паре год - с того момента, как Вика окончательно поймет, что денег там нет. Живут молодожены в квартире Вики - но с милым рай и в шалаше.»
Привет, любимые ❤ В конце этого поста я разыграю бутылку хорошего шампанского ! Читаем 🤪👇🏼 Вчера, перед концертом, ко мне подошла девушка и сказала: -Спасибо вам за «Чиполлино». Я думала, что только мне так не повезло с мальчиком-Чиполлино, а потом услышала вашу песню и поняла, что я не одна, и у каждой есть такая история. Спасибо вам за наш женский гимн. Я обожаю эти моменты и благодарна вам, что вы слушаете мои песни, находите в них себя и дарите мне силы ❤❤❤ Мы и правда не одни, и у нас есть такие «слёзные» истории 🙈 Я начну первая. Когда-то я встречалась с одним парнем. Я очень его любила, но у него не было денег, не совсем, но наш бюджет различался очень сильно, и моей главной задачей было первой добежать до кассы или схватить счёт в ресторане и оплатить самой. Я научилась доставать кошелёк со скоростью света, чтобы ему было удобно решить, что он просто не успел заплатить в этот раз. Я помню, как в тот период никогда ничего не хотела и ничего не ела. К чему это привело? К тому, что он вовсе забыл о своем кошельке 🤷🏽♀ и окончательно пересел на мою шею. Типичный мальчик-луковка. А теперь твоя очередь. Напиши мне в комментариях свою историю про Чиполлино 🧅 За самую лучшую историю бутылка хорошего шампанского или деньги 🎁