Как звезды провели выходные: самые свежие фотографии

Вот уже в 13-й раз отвели с Лерой @leratv Ежегодный Фестиваль «Песня Года». 6-часовой марафон, свыше 50 артистов, тонны звука, света, блесток и таланта ). Все для того, чтобы вы , проснувшись после Нового года 1 и 2 января, посмотрели это шоу по телевизору на канале Россия! Не пропустите! #сергейлазарев #леракудрявцева #песнягода Мой костюм: @billionaireinternational

