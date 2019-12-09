Россия и Беларусь не подписали соглашение об углублении интеграции, хотя это событие ожидалось и должно было быть приурочено к отмечаемой 8 декабря 20-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства, сообщает Deutsche Welle.
Переговоры Путина и Лукашенко длилась пять часов. Единственный итог - сообщение для прессы о том, что следующая встреча сторон на высшем уровне состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Помимо этого лидеры двух государств обменялись подарками:
Путин вручил Лукашенко золоченый самовар, а глава Беларуси в ответ подарил продуктовый набор с конфетами, салом и сыром.
Тем временем в Минске в воскресенье, 8 декабря, второй день протестовали против интеграции с Россией. С утра протестующие собрались на Октябрьской площади, затем организовали шествие, которое остановилось возле здания посольства России.
Участники акции держали в руках бело-красные флаги Белорусской народной республики, ставшие символом оппозиции, флаги Евросоюза, а также плакаты, на которых написано "Никакой интеграции!", пишет "Радио Свобода".
Полиция, как и в субботу, не вмешивалась в происходящее.
В белорусской оппозиции встречи Лукашенко и Путина называют "тайным сговором". Лидеры нескольких оппозиционных партий призвали белорусов к бессрочной акции протеста. Они опасаются, что страна может потерять суверенитет, фактически войдя в состав России, добавляет издание.
Галерея: Акции протеста против интеграции с Россией