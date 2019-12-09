Россия и Беларусь не подписали соглашение об углублении интеграции

Переговоры Путина и Лукашенко длилась пять часов. Единственный итог - сообщение для прессы о том, что следующая встреча сторон на высшем уровне состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Помимо этого лидеры двух государств обменялись подарками:

Путин вручил Лукашенко золоченый самовар, а глава Беларуси в ответ подарил продуктовый набор с конфетами, салом и сыром.

Тем временем в Минске в воскресенье, 8 декабря, второй день протестовали против интеграции с Россией. С утра протестующие собрались на Октябрьской площади, затем организовали шествие, которое остановилось возле здания посольства России.

Участники акции держали в руках бело-красные флаги Белорусской народной республики, ставшие символом оппозиции, флаги Евросоюза, а также плакаты, на которых написано "Никакой интеграции!", пишет "Радио Свобода".

ФОТО: EPA/Scanpix

Полиция, как и в субботу, не вмешивалась в происходящее.

В белорусской оппозиции встречи Лукашенко и Путина называют "тайным сговором". Лидеры нескольких оппозиционных партий призвали белорусов к бессрочной акции протеста. Они опасаются, что страна может потерять суверенитет, фактически войдя в состав России, добавляет издание.