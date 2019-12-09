Посчитано, в какую сумму Маккалистерам обошлось оставление Кевина дома одного

Британская компания Swift Direct Blinds подсчитала, что все ловушки, которые в своем доме установил Кевин Маккалистер, чтобы спастись от бандитов, обошлись примерно в 10 623 евро.

Например, смена раскаленной дверной ручки обошлась бы примерно в 117 евро, а ремонт ступеней в подвал - 820 евро. Чтобы убрать клей и перья, потребуется 3510 евро, а чтобы отремонтировать дом после многих повреждений - примерно 4000 евро.

Другие созданные Кевином ловушки, к примеру, падение утюга на лицо, а также сломанные полки и рождественские украшения обошлись бы примерно в 2100 евро.

И это даже не считая расходов Гарри и Марфа на лечение, которые после ловушек Кевина были бы значительными. Впрочем, в реальной жизни вряд ли кто их них бы выжил.