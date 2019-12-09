Фото: маклер по недвижимости ужаснулся увиденным в британской квартире

Британский маклер по недвижимости ужаснулся в своем профиле Facebook тем, что увидел в одной из квартир Ньюкасла, которой необходим ремонт.
Зайдя в квартиру, Энтони Фирс не мог поверить своим глазам. То, что он увидел в ванной комнате и туалете, было настолько противным, что ему было плохо еще час после выхода из квартиры, написал он на Facebook.
"Верите или нет, но руководство города Ньюкасл вложило в эту квартиру 9000 британских фунтов перед тем, как она попала в продажу", - написал мужчина.
"Это несомненно самая ужасная квартира, какую я когда-либо видел. Еще долго после ухода я ощущал этот кошмарный запах", - написал Энтони на Facebook.