Пн, 9.12.2019
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Фото: маклер по недвижимости ужаснулся увиденным в британской квартире

ФОТО: Facebook/Anthonyfairsproperty

Британский маклер по недвижимости ужаснулся в своем профиле Facebook тем, что увидел в одной из квартир Ньюкасла, которой необходим ремонт.

Зайдя в квартиру, Энтони Фирс не мог поверить своим глазам. То, что он увидел в ванной комнате и туалете, было настолько противным, что ему было плохо еще час после выхода из квартиры, написал он на Facebook.

ФОТО: Facebook/Anthonyfairsproperty

"Верите или нет, но руководство города Ньюкасл вложило в эту  квартиру 9000 британских фунтов  перед тем, как она попала в продажу", - написал мужчина.

"Это несомненно самая ужасная квартира, какую я когда-либо видел. Еще долго после ухода я ощущал этот кошмарный запах", - написал Энтони на Facebook.

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