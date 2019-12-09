Фото: маклер по недвижимости ужаснулся увиденным в британской квартире

Зайдя в квартиру, Энтони Фирс не мог поверить своим глазам. То, что он увидел в ванной комнате и туалете, было настолько противным, что ему было плохо еще час после выхода из квартиры, написал он на Facebook.

ФОТО: Facebook/Anthonyfairsproperty

"Верите или нет, но руководство города Ньюкасл вложило в эту квартиру 9000 британских фунтов перед тем, как она попала в продажу", - написал мужчина.