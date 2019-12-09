Пн, 9.12.2019
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В воскресенье в авариях пострадали 25 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье в авариях в Рижском регионе пострадали 15 человек, в Земгале травмы в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) получили восемь человек, а в Видземе в ДТП пострадали еще двое, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Таким образом, в общей сложности в ДТП на дорогах Латвии в воскресенье пострадали 25 человек.

В Рижском регионе за минувшие сутки произошло 70 аварий, в Земгале - 13, в Курземе - девять, а в Видземе и Латгале - по семь.

За прошедшие 24 часа было составлено 344 протокола о нарушениях правил дорожного движения, 136 из которых были составлены за превышение скорости, один - за агрессивную езду и 10 - по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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