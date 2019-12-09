В воскресенье в авариях пострадали 25 человек

В воскресенье в авариях в Рижском регионе пострадали 15 человек, в Земгале травмы в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) получили восемь человек, а в Видземе в ДТП пострадали еще двое, сообщили агентству LETA в Госполиции.