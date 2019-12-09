Полиция, возможно, выяснила личность женщины, испортившей фотографии беженцев в Domina

Государственная полиция, возможно, выяснила личность женщины, которая испортила фотографии, посвященные благотворительной акции по сбору пожертвований на подарки поправшим в зону военных конфликтов детям, размещенные в торговом центре Domina.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила агентству LETA, что полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс по факту преступления против собственности.
Полиция выяснила личность женщины, возможно, виновной в данном правонарушении, однако расследование еще продолжается.
Как ранее сообщило Латвийское телевидение, шесть из 20 фотографий, посвященных благотворительной акции "Звезда на востоке" и размещенных в торговом центре "Domina", были исписаны оскорбительными текстами на английском и латышском языках.
Охранник магазина заметил женщину, которая делала надписи на фотографиях, однако не успел ее задержать.
Целью благотворительной акции "Звезда на востоке" является порадовать детей, которым непосчастливилось проживать в зонах военных конфликтов, рождественскими подарками. За пять лет проведения акции подарки были подготовлены для более чем 18 000 детей.
Ar naida runu, apšaubot jēgu gādāt Ziemassvētku dāvanas bēgļu bērniem, apķēpātas sešas no 20 fotogrāfijām, kas izliktas publiskai apskatei lielveikalā. https://t.co/mQvhqJgQkg pic.twitter.com/lJLFpyLNJf— LTV Panorama (@ltvpanorama) November 29, 2019