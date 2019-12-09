Пн, 9.12.2019
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Полиция, возможно, выяснила личность женщины, испортившей фотографии беженцев в Domina

Торговый центр Domina

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Государственная полиция, возможно, выяснила личность женщины, которая испортила фотографии, посвященные благотворительной акции по сбору пожертвований на подарки поправшим в зону военных конфликтов детям, размещенные в торговом центре Domina.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила агентству LETA, что полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс по факту преступления против собственности.

Полиция выяснила личность женщины, возможно, виновной в данном правонарушении, однако расследование еще продолжается.

Как ранее сообщило Латвийское телевидение, шесть из 20 фотографий, посвященных благотворительной акции "Звезда на востоке" и размещенных в торговом центре "Domina", были исписаны оскорбительными текстами на английском и латышском языках.

Охранник магазина заметил женщину, которая делала надписи на фотографиях, однако не успел ее задержать.

Целью благотворительной акции "Звезда на востоке" является порадовать детей, которым непосчастливилось проживать в зонах военных конфликтов, рождественскими подарками. За пять лет проведения акции подарки были подготовлены для более чем 18 000 детей.

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